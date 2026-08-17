Back to Work: Diese Office-Outfit-Trends machen den Neustart spannender

Zurück im Büro? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, deine Office-Garderobe neu zu denken. Diese Trends machen den klassischen Business-Look 2026 spannender.

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Zurück aus dem Urlaub und plötzlich wieder Office? Dann ist jetzt der perfekte Moment für ein kleines Fashion-Reset. Nicht nur die Temperaturen werden langsam kühler, auch unsere Garderobe darf sich verändern. Denn mal ehrlich: Das klassische Office-Outfit von früher - Blazer, Bluse, Stoffhose, fertig, hat 2026 ziemlich ausgedient. Heute darf Workwear deutlich persönlicher, modischer und vor allem weniger vorhersehbar sein. Was vor zehn Jahren vielleicht noch als "zu viel" für den Arbeitsplatz gegolten hätte, kann heute genau der Look sein, der funktioniert. Die wichtigste Regel dabei: Persönlichkeit vor Dresscode. Wer Lust hat, mit Proportionen, Materialien oder Accessoires zu spielen, sollte das auch tun. Gerade der Übergang vom Sommer in den Herbst ist dafür perfekt. Wir zeigen fünf Trends, mit denen ihr eure Office-Garderobe neu denken könnt.

1. Mehr Schulter, mehr Statement

Frau mit beigem Trenchcoat, weißer Hose und Sonnenbrille steht vor einem Fahrrad und Backsteinwand. © Getty Images

Farblich darf es ruhig reduziert bleiben. Schwarz, Grau, Beige, Weiß oder Navy funktionieren im Office schließlich immer. Dafür darf die Silhouette umso mehr Statement machen. Blazer und Jacken mit betonten Schultern bringen sofort Power in den Look. Und warum nicht einmal bewusst mit Proportionen spielen? Gerade im Spätsommer sind Capri- oder ¾-Hosen ein spannender Kontrast zu einer breiteren Schulterpartie. Wer dazu einen taillierten Blazer trägt, verstärkt die Silhouette noch einmal. Das Ergebnis: clean, modern und ein bisschen Boss Energy.

2. Der Maxirock macht Karriere

Frau mit blauem Transparent-Top, weißem Rock, gelben Schuhen und beiger Tasche auf der Straße. © Getty Images

Maxiröcke sind zurück und zwar nicht nur für den Abend. Lange Röcke funktionieren gerade erstaunlich gut als Office-Piece, wenn man mit den Proportionen spielt. Dabei hilft die sogenannte Drittel-Regel: Der Look wird gedanklich in drei gleich große Bereiche geteilt und anschließend entschieden, wo der visuelle Schwerpunkt liegen soll. Für den Maxirock bedeutet das zum Beispiel: Zwei Drittel der Silhouette gehören dem langen, taillierten Rock, nur ein Drittel dem Oberteil. Ein kurzes Top oder ein Cropped Blazer verstärkt diesen Effekt. Oder genau andersherum: Das Oberteil bekommt zwei Drittel der optischen Aufmerksamkeit, während vom langen Rock nur das untere Drittel sichtbar bleibt. Etwa mit einem längeren Blazer oder einer voluminösen Jacke. Das Entscheidende: Nicht alles muss genau auf der Körpermitte enden. Gerade das bewusste Verschieben der Proportionen macht den Look 2026 moderner.

3. Das Sommeraccessoire für den Büro-Look

Frau mit hellblauer Bluse, gelbem Rock, Kopftuch und beiger Tasche auf der Straße. © Getty Images

Kopftücher waren lange ziemlich eindeutig dem Sommerurlaub vorbehalten. 2026 bekommen sie ein Office-Upgrade. Der perfekte Trick für Bad-Hair-Days: Ein lässig gebundenes Tuch auf den Kopf, dazu ein schlichtes Hemd oder einen Oversized-Blazer, fertig. Das Accessoire nimmt einem klassischen Business-Look sofort die Strenge und gibt ihm etwas Verspieltes und Frisches. Besonders schön funktioniert das mit einem gemusterten Tuch zu einem ansonsten reduzierten Outfit. Und ja: Wenn die Haare am dritten Tag nicht mehr ganz mitspielen, ist das jetzt offiziell ein Styling-Statement.

4. Ein bisschen Spitze darf sein

Frau mit oversized Blazer, grünem Spitzenrock und großer Tasche läuft bei der Fashion Week in Kopenhagen. © Getty Images

Das Slipdress muss längst nicht mehr nur abends ausgeführt werden. Spitze, seidige Materialien und zarte Träger dürfen jetzt ins Büro, solange ein stärkeres Piece den Look ausbalanciert. Die perfekte Kombination: ein fließendes Slipdress mit einem strukturierten, taillierten Blazer. Besonders spannend wird es, wenn ein bisschen Spitze unter dem Blazer hervorblitzt. Der Kontrast aus femininem Lingerie-Vibe und klassischer Office-Silhouette macht den Look modern.

5. Das neue Statement an der Hüfte

Frau mit weißem Top, weißer Bluse, Fransen-Gürtel, grüner Hose und schwarzer Tasche. © Getty Images

Das Tuch ist eines der großen Accessoire-Statements des Sommers und muss nicht beim Strand bleiben. Ein locker um die Hüfte gebundenes Tuch funktioniert überraschend gut als Styling-Element über einer Hose, einem Rock oder sogar einem Kleid. Besonders cool wird der Look mit Fransen: Sie bringen Bewegung ins Outfit und machen aus einem ansonsten klassischen Office-Look einen echten Hingucker. Wer beim Styling noch einen Schritt weitergehen möchte, kann das Tuch farblich bewusst zum restlichen Outfit kontrastieren oder mit einem Muster einen kleinen Break in einen cleanen Look bringen.

Das neue Office-Outfit darf mehr Persönlichkeit haben

Die Zeiten, in denen "professionell" automatisch "langweilig" bedeutete, sind vorbei. Office Fashion 2026 darf modisch sein, darf Persönlichkeit zeigen und darf sogar ein bisschen überraschen.