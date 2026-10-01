Von Shakira bis Kate Moss: Tom Ford lockt die Stars nach Paris

Wenn Tom Ford seine Spring/Summer 2027 Kollektion präsentiert, lässt sich die internationale Prominenz nicht lange bitten. Von Shakira bis Kate Moss versammelte sich die Fashion-Elite in der Front Row und sorgte mit ihren freizügigen Looks selbst für reichlich Aufsehen.

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Am Abend des 30. September 2026 lud Tom Ford zur mit Spannung erwarteten Spring/Summer 2027 Runway-Show ein. Unter der kreativen Leitung von Chefdesigner Haider Ackermann verwandelte sich die Location an der Place Vendôme in ein schummriges, mit Spiegeln gesäumtes Labyrinth, das eine fast schon filmische Atmosphäre versprühte. Doch bevor die ersten Models über den Catwalk schritten, gehörte das Blitzlichtgewitter den prominenten Gästen. Tom Ford bewies einmal mehr: Niemand lockt die A-List aus Hollywood, Musik und High Society so gekonnt in die französische Hauptstadt wie das ikonische Luxuslabel.

Shakira, Kate Moss & Co.: Star-Auflauf in der Front Row

Die Gästeliste war hochkarätig besetzt. Für die größte Überraschung des Abends sorgte Superstar Shakira. Die kolumbianische Sängerin pausierte kurzerhand ihre aktuelle Konzert-Residency in Madrid und jettete für die Show nach Paris. In einem atemberaubenden, schwarzen Low-V-Neck-Kleid mit kristallbesetzten Trägern aus der Pre-Fall-Kollektion zog sie alle Blicke auf sich. Direkt neben ihr in der ersten Reihe nahmen Popstar Tate McRae und Schauspielerin Cynthia Erivo Platz, die sich für ähnlich dramatische All-Black-Looks entschieden hatten.

Stars bei Tom Ford 1 / 9 Shakira © Getty Images for TOM FORD Kate Moss © GC Images Tate McRae © Getty Images for TOM FORD

Doch das war erst der Anfang. Supermodel-Ikone Kate Moss bahnte sich mit ihrem unverkennbaren Signature-Walk den Weg durch die Pariser Nacht zur Show, während Carla Bruni und Farida Khelfa gemeinsam im stylischen Leder-Partnerlook auf dem roten Teppich erschienen. Für kreischende Fans sorgte der südkoreanische Schauspiel-Star Ji Chang-Wook. Der 39-Jährige brillierte bei seiner mittlerweile dritten Tom-Ford-Show in einem ultra-eleganten Mix aus weißem Hemd, schwarzer Krawatte, cooler Sonnenbrille und einer perfekt geschnittenen beigefarbenen Jacke.

Ackermanns Vision für SS27

Auf dem Laufsteg selbst ließ Haider Ackermann die Magie und Sexyness von Tom Ford neu aufleben, mit einer Kollektion, die eine Ode an die stille Verführung war. "Sexualität muss nicht laut sein", erklärte der Designer in seinen begleitenden Show-Notes. „Sie kann still und kraftvoll sein: ein Beben unter der Haut.“

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Genau dieses Credo spiegelte sich in den Entwürfen wider. Statt auf laute Prints setzte Ackermann auf scharfes Tailoring, unerwartete Cut-outs und den mutigen Einsatz von nackter Haut. Gefeierte Topmodels wie Anok Yai, Alex Consani und Mariacarla Boscono präsentierten die Looks, teilweise marschierten die Models in aufeinander abgestimmten Paarkonstellationen über den Runway.

Zwischen sinnlicher Extravaganz auf dem Runway und geballter Starpower in der ersten Reihe hat Haider Ackermann den Spirit des Hauses perfekt in den Zeitgeist von 2027 übersetzt