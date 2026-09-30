Royaler Glamour: Königin Letizia begeistert im Cinderella-Look

Am 29. September 2026 verwandelte Königin Letizia den Madrider Königspalast in eine echte Märchenkulisse und stahl beim feierlichen Staatsbankett allen die Show.

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Am Dienstag hießen König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (54) den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (48) und seine Ehefrau Brigitte (73) im prunkvollen Palacio Real in Madrid willkommen. Für die zweitägige diplomatische Reise hatten sich die First Ladies modisch einiges vorgenommen. Bereits beim Empfang am Mittag zeichnete sich ein royales Stil-Duell auf höchstem Niveau ab. Der absolute modische Höhepunkt folgte jedoch beim glamourösen Staatsbankett am Abend.

Letizias märchenhafter Cinderella-Moment

Königin Letizia schritt in einer atemberaubenden, eisblauen Robe der Designerin Carolina Herrera in den Saal und sorgte für Staunen. Das bodenlange Traumkleid bestach durch transparente Einsätze an Schultern und Dekolleté, die mit funkelnden Blütenmotiven übersät waren. Besonders dramatisch und elegant: Die weit fallenden Ärmel wirkten wie ein Cape und schwangen bei jedem Schritt majestätisch mit. Ein absoluter Cinderella- und "Frozen"-Moment!

Königin Letizia © Getty Images

Zu ihrem Märchen-Look kombinierte die spanische Königin silberne Plateau-Schuhe, während sie ihr Haar zu einer eleganten Hochsteckfrisur zurücknahm. Das Highlight: Letizia trug die geschichtsträchtige "Blumentiara" (Floral-Tiara). Dieses Schmuckstück wurde bereits 1879 von König Alfons XII. beim Pariser Juwelier Mellerio in Auftrag gegeben und zählt zu den bedeutendsten und wertvollsten Schätzen der spanischen Königsfamilie.

Brigitte Macron glänzt als Schneekönigin

. © Getty Images

Wer nun denkt, Brigitte Macron hätte bei so viel königlichem Glanz das Nachsehen gehabt, irrt sich. Die Première Dame passte sich dem eisigen Farbschema perfekt an und präsentierte sich als moderne Schneekönigin. Sie wählte ein bodenlanges weißes Abendkleid, das durch raffinierte, silberne Glitzer-Partien an den Seiten und Ärmeln zum echten Eyecatcher wurde. Mit einer silbernen Clutch, passenden High Heels und klassischem Chignon bewies sie einmal mehr die mühelose französische Eleganz, für die sie weltweit gefeiert wird.

Dieser Staatsbesuch wird definitiv nicht nur wegen der politischen Gespräche in Erinnerung bleiben. Königin Letizia und Brigitte Macron haben gezeigt, dass Diplomatie auf dem Parkett auch atemberaubend glamourös sein kann.