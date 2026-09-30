Absurd! Rihanna trägt Schmuck für 1 Million Dollar am Knöchel

Bei der Dior-Show in Paris sorgte Rihanna nicht nur mit ihrem Look für Aufsehen. An ihrem Fuß glitzerte ein Schmuckstück, dessen geschätzter Wert es locker mit einem Luxusauto aufnehmen könnte.

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Paris Fashion Week, Dior und Rihanna, natürlich lässt der Star-Auflauf da nicht lange auf sich warten. Als Brand-Testimonial des französischen Modehauses saß Rihanna bei der Show selbstverständlich in der Front Row und sorgte dabei nicht nur mit ihrem Outfit für Aufmerksamkeit. Denn der Superstar setzte auf vollen Diamanten-Einsatz.

Rihanna glänzt von Kopf bis Fuß

© CHOPARD

Ein Highlight war dabei ihr Schmuck von Chopard. An ihren Ohren trug Rihanna auffällige, floral inspirierte Kreationen mit insgesamt 12,44 Karat Diamanten im Birnenschliff und 8,03 Karat Diamanten im Marquise-Schliff.

Und besonders der Birnenschliff erlebt gerade wieder ein echtes Comeback. Der elegante, tropfenförmige Schliff war lange etwas aus der Mode verschwunden, ist mittlerweile aber wieder ziemlich präsent – und Rihanna weiß natürlich, wie man ihn maximal glamourös in Szene setzt. Kurz gesagt: "Shine bright like a diamond" könnte für diesen Auftritt kaum passender sein. Doch das eigentliche Schmuck-Statement befand sich noch eine Etage tiefer.

Rihanne mit Diamant-Fußkettchen der Extraklasse

. © IMAGO/Bestimage

Rihanna trug ein außergewöhnliches Tennis-Fußkettchen, das eher an eine historische Diamantkette als an klassischen Fußschmuck erinnert. Das Design besteht aus mehreren kaskadenförmig angeordneten Diamanttropfen. Insgesamt fünf Anhänger ziehen sich über den Fuß, jeder davon endet in einem auffälligen birnenförmigen Diamanten.

Und genau diese Steine könnten es in sich haben. Der Diamantenexperte Ajay Anand, Gründer und CEO von Rare Carat, schätzte gegenüber Page Six, dass das Schmuckstück insgesamt bis zu 40 Karat auf die Waage bringen könnte. Einige der größeren birnenförmigen Diamanten könnten dabei jeweils zwischen fünf und sieben Karat haben. "Es ist die Art von Schmuckstück, das unglaublich glamourös wirkt und ein echtes Statement setzt, dabei aber zeitlos und elegant bleibt", erklärte Anand gegenüber Page Six.

Bis zu 1 Million Dollar?

Rihanna bei Dior © Gamma-Rapho via Getty Images

Auch Olivia Landau, Gründerin von The Clear Cut, gab gegenüber Page Six eine ähnliche Einschätzung ab. Ihrer Analyse zufolge könnte der größte Diamant rund sechs Karat haben. Die seitlichen birnenförmigen Steine könnten jeweils etwa vier Karat wiegen, während weitere kleinere Diamanten bei ungefähr zwei Karat liegen. Und dann kommt der Teil, bei dem man vielleicht doch kurz nachschauen möchte, ob das eigene Fußkettchen wirklich aus Glasperlen besteht.

Anand schätzte gegenüber Page Six den möglichen Verkaufswert des Schmuckstücks auf rund eine Million US-Dollar. Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine Expertenschätzung und nicht um einen bestätigten Kaufpreis oder den offiziell angegebenen Wert des Schmuckstücks. Entscheidend für eine tatsächliche Bewertung wären unter anderem die genaue Qualität, Farbe, Reinheit und Herkunft der einzelnen Diamanten sowie das verwendete Metall und die Verarbeitung.

Rihanna und teurer Fußschmuck? Natürlich.

Dass Rihanna ausgerechnet am Fuß auf Luxus setzt, kommt allerdings nicht völlig überraschend. Die Sängerin hat bereits mehrfach bewiesen, dass für sie Schmuck nicht unbedingt dort aufhören muss, wo bei den meisten Menschen die Schuhe beginnen.

Beim Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas sorgte sie beispielsweise mit einer Jacob-&-Co.-Uhr im Wert von rund 400.000 Dollar für Aufmerksamkeit, allerdings nicht klassisch am Handgelenk, sondern als auffälliges Fußschmuckstück getragen. Auch ein Diamant-Zehenring von XIV gehört zu ihrer Schmuck-Sammlung. Sein geschätzter Wert soll bei rund 600.000 Dollar liegen.