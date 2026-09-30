Nackt, nackter, Saint Laurent: Diese heißen Star-Looks sorgen für Aufsehen

Saint Laurent lockte bei seiner jüngsten Show im Rahmen der Pariser Modewoche ein mit Stars gespicktes Publikum an. Auffällig war dabei nicht nur die hochkarätige Besetzung der Front Row, sondern auch die Vorliebe für ausgesprochen freizügige Looks.

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Am Abend des 29. September 2026 verwandelte Saint Laurent die Kulisse an der Fontaine du Trocadéro, direkt vor dem Eiffelturm, in den wohl glamourösesten Catwalk der Welt. Mit der Show feierte Chefdesigner Anthony Vaccarello zugleich sein zehnjähriges Jubiläum als künstlerischer Leiter des französischen Traditionshauses. Zahlreiche Stars erwiesen ihm die Ehre und erschienen ganz im Zeichen der verruchten DNA der Marke in dunklen, sexy Looks. Dabei wurde mit nackter Haut keineswegs gegeizt.

Die heißeste Front Row des Jahres

Von schwarzer Spitze über extrem knappe Schnitte bis hin zu komplett durchsichtigen Stoffen: Der Transparenz-Trend erreichte in dieser Nacht seinen ultimativen Höhepunkt und die Promis zeigten viel Haut.

Stars bei Saint Laurent 1 / 12 Zoe Saldana © WWD via Getty Images Rosie Huntington-Whiteley © WWD via Getty Images Zoe Kravitz © WWD via Getty Images

Die Gästeliste las sich wie das Who-is-Who aus Hollywood, Musik und Mode. K-Pop-Sensation Rosé, Zoë Kravitz, Hailey Bieber und Supermodel Kate Moss ließen sich das Event genauso wenig entgehen wie die Musiker Post Malone (in Begleitung seiner Verlobten) und Rami Malek. Auch Schauspielerin Zoë Saldaña, Donatella Versace und die Leinwand-Legende Catherine Deneuve saßen in der ersten Reihe. Die Front Row zelebrierte Vaccarellos Vorliebe für elegante Düsternis mit dramatischen und freizügigen Silhouetten. Pure Verführung auf Pariser Art, bei der kaum noch etwas der Fantasie überlassen wurde

Eine Kollektion, die Gold wert ist

Saint Laurent Spring/Summer 2027 1 / 5 © Gamma-Rapho via Getty Images © Gamma-Rapho via Getty Images © Gamma-Rapho via Getty Images

Während die Promis in transparentem Schwarz und dunkler Spitze provozierten, überraschte der eigentliche Laufsteg mit einer ganz anderen, nicht weniger spektakulären Vision: Die Spring/Summer 2027 Kollektion war eine Liebeserklärung an die Farbe Gold.

Unter riesigen Kronleuchtern schickte Vaccarello seine Models in metallisch schimmernden Safari-Silhouetten, aufregenden Pilotenjacken und Designs mit extravaganten, übergroßen Ärmeln über den Runway. Die Looks erinnerten an den opulenten Luxus der 80er-Jahre, wurden aber mit übergroßen Knöpfen, breiten Taillengürteln und formschönen Kragen perfekt und modern übersetzt.