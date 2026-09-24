Hochgestapelt! Das wird DER skurrilste Schuhtrend 2027

Flip-Flops waren diesen Sommer plötzlich überall, vom Strand bis zum Business-Look. Für 2027 geht MM6 Maison Margiela jetzt noch einen Schritt weiter: Bei der Show in Mailand wurden gleich mehrere Flip-Flops übereinandergestapelt. Das Ergebnis? Plateau-Schuhe der wohl ungewöhnlichsten Art.

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Flip-Flops waren diesen Sommer plötzlich mehr als nur der Schuh für den Weg vom Hotelzimmer zum Pool. Die simpelste aller Sommerschuh-Varianten wurde zum echten Fashion-Statement und tauchte plötzlich zu Blazern, Kleidern und sogar Business-Looks auf. Doch was kommt 2027? Noch mehr Flip-Flops? Offenbar ja, nur mit deutlich mehr Sohle.

Wenn ein Flip-Flop nicht mehr reicht

Bei der gestrigen MM6 Maison Margiela Show im Rahmen der Mailand Fashion Week zeigte das Label für Frühjahr/Sommer 2027 eine ziemlich skurrile Interpretation des Klassikers: Mehrere Flip-Flops wurden übereinandergestapelt und dadurch zur extremen Plateau-Sohle. Man könnte auch sagen: Warum nur eine Sohle tragen, wenn man einfach sechs haben kann?

Bei MM6 wurde das Prinzip tatsächlich konsequent durchgezogen. In Kooperation mit Havaianas wurden sechs einzelne Flip-Flop-Sohlen übereinandergelegt – eine Art Schuh-Millefeuille, nur deutlich weniger französisch und wesentlich mehr Strandurlaub. Das Ergebnis erinnert an einen Plateau-Flip-Flop, allerdings in einer ziemlich absurden XXL-Version.

Für alle, deren Flip-Flops schon durchgelaufen sind

Das Timing könnte jedenfalls nicht besser sein. Denn falls Ihre Flip-Flops nach diesem Sommer ohnehin komplett durchgelaufen sind: Nicht wegwerfen! Einfach sechs Paar zusammensuchen, übereinanderkleben und schon sind Sie dem Fashionjahr 2027 zumindest optisch einen Schritt voraus.

Okay, vielleicht sollte man das mit dem Kleber lieber nicht wirklich ausprobieren. Aber die Idee dahinter ist gar nicht so weit von einem echten DIY-Hack entfernt: Der klassische Flip-Flop bekommt durch die zusätzliche Höhe plötzlich eine komplett neue Silhouette.

Wird das DER Schuh für 2027?

Ob wir nächstes Jahr tatsächlich alle auf sechs übereinandergestapelten Flip-Flop-Sohlen durch die Gegend laufen, bleibt natürlich abzuwarten. Aber eines ist sicher: Der Flip-Flop hat seinen Fashion-Moment noch lange nicht hinter sich. Nachdem der Schuh diesen Sommer vom Strand direkt in die Streetstyle-Garderobe gewandert ist, könnte 2027 die nächste Evolutionsstufe folgen.