Dieser Schuhtrend macht im Herbst jedes Outfit sofort elegant

Bequem wie Sneaker, aber deutlich schicker: Loafer feiern im Herbst ihr großes Comeback. Vom butterweichen Luxusmodell über italienisch inspirierte Croco-Varianten bis zu nostalgischen 70s-Styles sich der Klassiker jetzt überraschend vielseitig.

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Kaum ein Schuh schafft den Spagat zwischen lässig und elegant so mühelos wie der Loafer. Er funktioniert zu Jeans und Trenchcoat ebenso gut wie zu kurzen Röcken, feinen Socken oder weit geschnittenen Anzughosen. In dieser Saison bekommt der Klassiker allerdings ein Update: Weiches Leder, warme Herbstfarben, Krokoprägungen und verspielte Details nehmen ihm seine strenge Business-Attitüde.

Statt steif und konservativ wirken die neuen Loafer entspannt, hochwertig und ein wenig nostalgisch. Zwei Modelle geben dabei den Ton für den Herbst an.

LOEWEs neuer Luxus-Loafer ist überraschend lässig

© Loewe

Mit dem neuen "Double L Loafer" interpretiert LOEWE den klassischen Slipper besonders modern. Das Modell besitzt eine weiche, fast dekonstruiert wirkende Form, eine abgerundete Spitze und einen gerafften Schaft. Das Ton-in-Ton gehaltene Double-L-Detail verrät erst auf den zweiten Blick, aus welchem Modehaus der Schuh stammt – perfekt für alle, die dezenten Luxus bevorzugen.

Gefertigt wird der handgenähte Loafer aus geschmeidigem Kalbsleder oder Veloursleder. Innen ist er ebenfalls mit weichem Kalbsleder ausgekleidet und soll sich dadurch fast wie ein Handschuh an den Fuß schmiegen. Eine gepolsterte Innensohle und eine flexible Ledersohle mit unauffälligem Gummieinsatz sorgen dafür, dass das Modell nicht nur schön aussieht, sondern auch alltagstauglich bleibt.

Erhältlich ist der "Double L Loafer" in Schwarz, Caramel Latte, Dark Chocolate und Deep Purple. Vor allem die satten Braun- und Violetttöne passen perfekt zu den Farbtrends der neuen Saison.

ARKET setzt auf den Stil der Mailänderinnen

© Arket

Alle sprechen immer vom Stil der Französinnen. In diesem Herbst richtet ARKET den Blick allerdings nach Italien – genauer gesagt nach Mailand. Während der Fashion Week Ende September zeigt sich auf den Straßen der Stadt schließlich besonders gut, wie elegante Übergangslooks funktionieren. Leichte Mäntel, karierte Car Coats und Cabanjacken werden mit Straight-Leg-Jeans und schicken Loafern kombiniert.

Passend dazu präsentiert ARKET edle Modelle mit Krokoprägung. Sie wirken luxuriös, ohne zu förmlich zu sein, und verleihen selbst einem einfachen Outfit aus Jeans, Hemd und Mantel sofort eine italienische Note. Genau diese Schuhe sehen aus, als hätte man sie zufällig in einer kleinen Boutique im Mailänder In-Viertel Brera entdeckt.

So tragen wir Loafer im Herbst

© Burlington

So tragen wir Loafer im Herbst

Besonders modern wirken Loafer, wenn der restliche Look nicht zu streng ausfällt. Zu Straight-Leg-Jeans, einem hellblauen Hemd und einem leichten Mantel entsteht ein unkompliziertes Outfit für jeden Tag. Wer den 70s-Trend aufgreifen möchte, kombiniert Modelle in Cognac oder Burgundy mit Minirock, Strickpullover und sichtbaren Söckchen. Einen stilvollen Akzent setzen dabei Strümpfe mit klassischem Argyle-Muster, etwa von Burlington. Die markanten Rauten verleihen dem Look eine britisch inspirierte Note und können entweder farblich auf die Loafer abgestimmt oder ganz bewusst als Kontrast getragen werden.

Auch zu weiten Stoffhosen und einem schlichten Shirt funktionieren die Schuhe hervorragend. Wichtig ist nur die richtige Balance: Je klassischer der Loafer, desto entspannter darf das restliche Styling sein. So wird aus dem vermeintlich braven Schuh der vielleicht vielseitigste Fashion-Trend des Herbstes.