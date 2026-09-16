TikTok gespalten: Adidas sorgt erneut für Dirndl-Wirbel

Der Adidas-Hype rund um die Wiesn geht in die nächste Runde: Zum Oktoberfest bringt die Sportmarke erneut ein Dirndl heraus und auf TikTok gehen die Meinungen darüber wieder weit auseinander.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kurz vor dem Start des Münchner Oktoberfests ist eine Diskussion zurück, die im vergangenen Jahr bereits für ordentlich Gesprächsstoff sorgte: Wie viel Sport steckt in einem Dirndl und wie weit darf eine Marke das traditionelle Kleidungsstück verändern?

Darf Adidas überhaupt Dirndl?

Adidas © Adidas

Adidas liefert darauf seine ganz eigene Antwort. Nach dem Debüt 2025 bringt die Marke auch heuer wieder ein Adidas Originals Dirndl auf den Markt. Das aktuelle Modell kostet 400 Euro und ist in Schwarz sowie Zinnoberrot erhältlich. Damit ist die Neuauflage 50 Euro teurer als das Dirndl aus dem Vorjahr.

Dass die Kreation nicht nach klassischer Tracht aussieht, ist dabei ziemlich eindeutig gewollt. Adidas verbindet traditionelle Elemente wie Schürze und Rock mit der typischen Originals-Ästhetik der Marke. Das Kleid kommt in einer schmalen Silhouette, Reißverschluss und wendbarer Schürze. Je nach Variante gehören dazu unterschiedliche Blusen – eine mit Puffärmeln und Trefoil-Details, eine weitere mit den charakteristischen drei Streifen

Zweite Runde für das umstrittene Dirndl

Dieser Tiktok Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Tiktok“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Neu ist der Streit um das Adidas-Dirndl allerdings nicht. Schon die erste Version sorgte im vergangenen Jahr für Diskussionen. Damals kostete das Modell 350 Euro und erinnerte mit Stehkragen, Reißverschluss und den drei Streifen auf den Schultern stark an Adidas-Sportbekleidung. Offenbar hat die Debatte der Idee keinen Abbruch getan. Adidas legt das Wiesn-Dirndl 2026 erneut auf – und genau damit flammt auch die Diskussion in den sozialen Medien wieder auf.

TikTok ist sich nicht einig

Besonders auf Social Media gehen die Meinungen auseinander. Unter Beiträgen zum neuen Dirndl finden sich Kommentare von Userinnen, die das Design als "respektlos gegenüber der Tradition", "super hässlich" oder schlicht als "Katastrophe" bezeichnen. Andere können mit dem ungewöhnlichen Mix dagegen deutlich mehr anfangen und finden das Kleid "witzig und originell".

Zwischen Tracht und Athleisure

© Adidas

Genau dieser Gegensatz macht das Adidas-Modell so interessant: Auf der einen Seite stehen die klassischen Wiesn-Codes, auf der anderen eine Sportmarke, deren visuelle Sprache normalerweise aus Sneakern, Trainingsjacken und den berühmten drei Streifen besteht.