Makeover
Schnelles Upgrade: So bekommt Ihr altes Dirndl einen neuen Look
Das Dirndl hängt schon seit Jahren im Schrank, sieht aber langsam nach "schon tausendmal getragen" aus? Bevor Sie direkt in ein neues Modell investieren, lohnt sich ein Blick auf die Details. Denn oft reichen eine neue Bluse, eine andere Schürze oder ein auffälliges Accessoire, um aus einem alten Dirndl einen komplett neuen Look zu machen.
1. Neue Bluse, neuer Look
Der wohl einfachste Trick: Tauschen Sie die Dirndlbluse aus. Eine klassische weiße Bluse wirkt traditionell, während eine schwarze, transparente oder romantisch verzierte Variante dem Outfit sofort einen moderneren Twist gibt. Auch Puffärmel, Stehkragen oder Modelle mit besonderen Ausschnitten können das Dirndl optisch komplett verändern. So kann ein und dasselbe Kleid plötzlich ganz anders wirken, ohne dass Sie ein neues kaufen müssen.
2. Die Schürze wechseln
Auch die Schürze ist ein echtes Styling-Tool. Wer bisher auf eine schlichte Variante gesetzt hat, kann mit einer auffälligen Farbe, einem Muster oder einem edleren Stoff für einen neuen Akzent sorgen. Besonders modern wirken derzeit Schürzen, die sich farblich deutlich vom Dirndl abheben. So bekommt der Klassiker sofort einen Fashion-Twist.
3. Bluse weglassen wie Leni Klum
Etwas mutiger wird es mit einem Styling, das unter anderem Leni Klum bereits gezeigt hat: Dirndl ohne Bluse. Der Look wirkt deutlich moderner und erinnert fast an ein Korsett oder Bustier. Je nach Schnitt des Dirndls kann das erstaunlich elegant aussehen und dem traditionellen Outfit einen coolen Fashion-Twist geben.
4. Eine Brosche macht den Unterschied
Kleine Accessoires haben oft eine große Wirkung. Eine Brosche am Mieder kann aus einem schlichten Dirndl sofort einen individuelleren Look machen. Ob traditionell mit Edelweiß, verspielt mit Perlen oder auffällig und vintage-inspiriert, je nach Schmuckstück verändert sich die gesamte Wirkung des Outfits.
5. Silberschmuck für einen 90s-Grunge-Twist
Wer sein Dirndl bewusst weniger traditionell und dafür etwas cooler stylen möchte, kann bei den Accessoires auf Silber setzen. Statt klassischem Trachtenschmuck funktionieren Chunky Rings, mehrere Silberketten, Creolen oder ein markanter Choker. Gerade zu einem schlichten Dirndl entsteht dadurch ein spannender 90s-Grunge- beziehungsweise Berliner Streetstyle-Vibe. Besonders cool wird der Kontrast, wenn das Dirndl selbst eher feminin oder verspielt ist. Dazu passen auch schwarze Boots, Loafer oder chunky Schuhe. Der Trick funktioniert gerade deshalb so gut: Das Dirndl bleibt traditionell, die Accessoires ziehen den Look aber komplett aus der Trachten-Ecke.
Mit wenigen Handgriffen zum neuen Dirndl
Das Beste an einem Dirndl-Upgrade: Sie müssen nicht gleich ein komplett neues Outfit kaufen. Oft reicht ein einziges neues Detail, um den Look zu verändern. Eine neue Bluse für einen Tag, eine andere Schürze für den nächsten und mit Brosche, Schmuck oder Haarreifen wird aus demselben Dirndl jedes Mal eine neue Kombination.
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