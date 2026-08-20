Schnelles Upgrade: So bekommt Ihr altes Dirndl einen neuen Look

Die Wiesn-Saison steht vor der Tür und für einen neuen Trachten-Look muss nicht automatisch ein neues Dirndl her. Mit ein paar kleinen Änderungen lässt sich selbst ein altbekanntes Dirndl überraschend neu stylen.

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Das Dirndl hängt schon seit Jahren im Schrank, sieht aber langsam nach "schon tausendmal getragen" aus? Bevor Sie direkt in ein neues Modell investieren, lohnt sich ein Blick auf die Details. Denn oft reichen eine neue Bluse, eine andere Schürze oder ein auffälliges Accessoire, um aus einem alten Dirndl einen komplett neuen Look zu machen.

1. Neue Bluse, neuer Look

Frau in traditioneller Tracht mit weißer Bluse, braunem Dirndl, Schürze und braunen Stiefeln auf der Straße. © Getty Images

Der wohl einfachste Trick: Tauschen Sie die Dirndlbluse aus. Eine klassische weiße Bluse wirkt traditionell, während eine schwarze, transparente oder romantisch verzierte Variante dem Outfit sofort einen moderneren Twist gibt. Auch Puffärmel, Stehkragen oder Modelle mit besonderen Ausschnitten können das Dirndl optisch komplett verändern. So kann ein und dasselbe Kleid plötzlich ganz anders wirken, ohne dass Sie ein neues kaufen müssen.

2. Die Schürze wechseln

Detail eines traditionellen Dirndlrocks mit Spitzen- und Bortenverzierungen. © Getty Images

Auch die Schürze ist ein echtes Styling-Tool. Wer bisher auf eine schlichte Variante gesetzt hat, kann mit einer auffälligen Farbe, einem Muster oder einem edleren Stoff für einen neuen Akzent sorgen. Besonders modern wirken derzeit Schürzen, die sich farblich deutlich vom Dirndl abheben. So bekommt der Klassiker sofort einen Fashion-Twist.

3. Bluse weglassen wie Leni Klum

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 20: Leni Klum attends Tiffany & Co. Wiesn 2025 during the Oktoberfest 2025 at Käfer Wiesn-Schänke on September 20, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Hannes Magerstaedt/Getty Images for Tiffany & Co.) © Getty Images for Tiffany & Co.

Etwas mutiger wird es mit einem Styling, das unter anderem Leni Klum bereits gezeigt hat: Dirndl ohne Bluse. Der Look wirkt deutlich moderner und erinnert fast an ein Korsett oder Bustier. Je nach Schnitt des Dirndls kann das erstaunlich elegant aussehen und dem traditionellen Outfit einen coolen Fashion-Twist geben.

4. Eine Brosche macht den Unterschied

Detail eines grauen Dirndl-Mieders mit Anstecker. © Getty Images

Kleine Accessoires haben oft eine große Wirkung. Eine Brosche am Mieder kann aus einem schlichten Dirndl sofort einen individuelleren Look machen. Ob traditionell mit Edelweiß, verspielt mit Perlen oder auffällig und vintage-inspiriert, je nach Schmuckstück verändert sich die gesamte Wirkung des Outfits.

5. Silberschmuck für einen 90s-Grunge-Twist

Wer sein Dirndl bewusst weniger traditionell und dafür etwas cooler stylen möchte, kann bei den Accessoires auf Silber setzen. Statt klassischem Trachtenschmuck funktionieren Chunky Rings, mehrere Silberketten, Creolen oder ein markanter Choker. Gerade zu einem schlichten Dirndl entsteht dadurch ein spannender 90s-Grunge- beziehungsweise Berliner Streetstyle-Vibe. Besonders cool wird der Kontrast, wenn das Dirndl selbst eher feminin oder verspielt ist. Dazu passen auch schwarze Boots, Loafer oder chunky Schuhe. Der Trick funktioniert gerade deshalb so gut: Das Dirndl bleibt traditionell, die Accessoires ziehen den Look aber komplett aus der Trachten-Ecke.

Mit wenigen Handgriffen zum neuen Dirndl

Das Beste an einem Dirndl-Upgrade: Sie müssen nicht gleich ein komplett neues Outfit kaufen. Oft reicht ein einziges neues Detail, um den Look zu verändern. Eine neue Bluse für einen Tag, eine andere Schürze für den nächsten und mit Brosche, Schmuck oder Haarreifen wird aus demselben Dirndl jedes Mal eine neue Kombination.