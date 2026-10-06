Nicole Kidman bringt ihre selten gezeigte Tochter Faith zur Chanel-Show

Doppelter Hingucker bei der Paris Fashion Week: Nicole Kidman erschien gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Tochter Faith Margaret zur Chanel-Show. Im perfekt abgestimmten Partnerlook zog das selten gesehene Mutter-Tochter-Duo alle Blicke auf sich.

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Normalerweise hält sich Faith Margaret weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Für die Präsentation der neuen Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 von Chanel machte die jüngste Tochter von Nicole Kidman nun eine Ausnahme. Gemeinsam posierten die beiden vor der Show im Pariser Grand Palais für die Fotografen – und sorgten dabei für einen der schönsten Familienmomente der Fashion Week.

© WWD via Getty Images

Stilvolles Mutter-Tochter-Duo

Für ihren gemeinsamen Auftritt setzten Kidman und ihre Tochter auf perfekt aufeinander abgestimmte Chanel-Looks. Die 59-jährige Schauspielerin trug einen anthrazitfarbenen, doppelreihigen Blazer als Minikleid. Schwarze Strumpfhosen, klassische Pumps und eine bordeauxrote Clutch komplettierten das schicke Ensemble.

Faith zeigte sich deutlich lässiger, aber mindestens genauso stilsicher. Die 15-Jährige kombinierte einen grauen Chanel-Cardigan mit Logo, kontrastierenden Abschlüssen und goldenen Knöpfen zu klassischen Jeans und schwarz-weißen Slingback-Pumps.

© Chanel

Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen

Auf den gemeinsamen Bildern fällt sofort auf, wie ähnlich Faith ihrer berühmten Mutter sieht. Die blonden Haare, die feinen Gesichtszüge und das zurückhaltende Lächeln hat die 15-Jährige eindeutig von Nicole Kidman geerbt.

Während ihre ältere Schwester Sunday Rose, 18, bereits als Model arbeitet und regelmäßig bei Fashion Shows zu sehen ist, hält sich Faith bislang meist im Hintergrund. Umso mehr Aufmerksamkeit bekam ihr seltener Auftritt in Paris. Erst zuletzt war sie häufiger an der Seite ihrer Mutter zu sehen – unter anderem bei den US Open.

© WWD via Getty Images

Stars bei Chanel

Auch die Show selbst wurde zum Spektakel: Für die Präsentation der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 verwandelte Chanel das Pariser Grand Palais mit einem riesigen Mond, leuchtenden Möwen und einer futuristisch anmutenden Kulisse in eine eigene Modewelt. Kreativdirektor Matthieu Blazy zeigte transparente, kunstvoll bestickte Kostüme, neu interpretierten Tweed, fließende Kleider und auffällige Animal-Prints. In der hochkarätig besetzten Front Row saßen neben Nicole Kidman und Faith unter anderem Dua Lipa, Pedro Pascal, Ayo Edebiri, Marion Cotillard und Alexa Demie.