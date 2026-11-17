Hollywood hat einen neuen Liebling für glamouröse Nächte entdeckt und der ist überraschend elegant. Weiße Federn erobern die Red Carpets und liefern die perfekte Inspiration für das Weihnachtsfeier-Outfit.

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Jedes Jahr dieselbe Frage vor dem Kleiderschrank: Kleines Schwarzes, Samtkleid oder das ewig kratzende Pailletten-Dress? Wenn es nach den A-Listerinnen in Hollywood geht, ist die modische Antwort für die Party-Saison klar: Federn! Und zwar am liebsten in strahlendem Weiß, zartem Elfenbein oder cremigem Champagner. Der Look erinnert an verträumte Winter-Wonderland-Kulissen, versprüht Vintage-Glamour und lebt von seiner unverkennbaren Dynamik.

Cardi B macht Federn zum großen Fashion-Moment

Cardi B © Variety via Getty Images

Cardi B hat bei der diesjährigen Baby2Baby Gala in Los Angeles einmal mehr bewiesen, dass sie keine Angst vor großen Fashion-Auftritten hat. Die Rapperin erschien in einem spektakulären Couture-Look von Tamara Ralph aus der Spring-2026-Kollektion. Das Highlight: ein voluminöser, weißer Federkopfschmuck, der beinahe ihr gesamtes Gesicht umrahmte. Dazu kombinierte sie ein bodenlanges, cremefarbenes Neckholder-Kleid mit kunstvoll verziertem Gold-Korsett und fließendem Rock. Transparente, weiße Opernhandschuhe machten den Look perfekt.

Elizabeth Debicki zeigt die elegante Seite des Trends

Elizabeth Debicki © Variety via Getty Images

Dass der Feder-Look nicht immer maximalistisch sein muss, zeigte Elizabeth Debicki. Für eine Veranstaltung entschied sich die Schauspielerin für ein schlichtes, seidiges weißes Slipdress. Statt eines aufwendigen Federkleides setzte sie auf ein einziges Statement-Accessoire: eine überdimensionierte Clutch mit Federn. Genau dieser Kontrast macht ihren Look so spannend. Die minimalistische Silhouette trifft auf eine luxuriöse Textur. Das Ergebnis wirkt modern, mühelos und trotzdem besonders festlich.

Zwei unterschiedliche Interpretationen, eine gemeinsame Botschaft: Federn sind zurück – und sie dürfen in dieser Saison ruhig auffallen.

So tragen die Stars den Federn-Trend

Elsa Hosk

Elsa Hosk © Variety via Getty Images

Das schwedische Supermodel bewies, wie man die gefiederten Eyecatcher mühelos auf klassische Eleganz trimmt. Zu ihrer bodenlangen Silhouette kombinierte sie eine opulente, flauschige Federstola, ein Styling-Trick, der die Nostalgie des Golden-Age-Hollywoods direkt in die Gegenwart holt.

Salma Hayek

Salma Hayek © Getty Images

Bei den Kering Women in Motion Awards in Cannes im Mai erschien die Schauspielerin in einer außergewöhnlichen weißen Gucci-Robe von Demna. Federn bedeckten das Kleid, eine asymmetrische Schulterpartie sorgte für zusätzliche Dramatik.

Nicole Kidman

Nicole Kidman © FilmMagic

Bei den Oscars 2026 setzte Nicole Kidman auf Chanel. Ihr rosafarbenes Kleid bekam durch Federdetails an Taille und Saum eine besonders feminine Note. Nach Jahren, in denen Quiet Luxury und zurückhaltender Minimalismus die Modewelt geprägt haben, darf es jetzt wieder mehr sein: mehr Bewegung, mehr Struktur, mehr Glamour. Federn bringen genau diese besondere Dynamik mit.

So tragen wir den Feder-Trend auf der Weihnachtsfeier

Natürlich müssen wir nicht gleich mit einem Federkopfschmuck wie Cardi B im Büro erscheinen. Der Trend funktioniert auch wunderbar in einer alltagstauglicheren Version.

Das kleine Schwarze mit Federbesatz

Ein schwarzes Minikleid mit Federn am Saum oder an den Ärmeln ist die perfekte Mischung aus klassisch und aufregend. Dazu spitze Pumps, eine kleine Clutch und filigraner Schmuck, fertig ist der Weihnachtsfeier-Look.

Weiße Feder-Details

Wer den Hollywood-Glamour direkt aufgreifen möchte, setzt auf ein weißes oder cremefarbenes Top mit Federbesatz. Besonders schön wirkt es zu einer eleganten schwarzen Stoffhose oder einem Satinrock. Der Look ist festlich, ohne zu bemüht auszusehen.

Federrock statt Pailletten

Ein Rock mit Federn ist definitiv ein Hingucker. Kombiniert mit einem schlichten Rollkragenpullover, einem körperbetonten Top oder einem cleanen Blazer entsteht ein spannender Stilbruch. Unser Tipp: Bei einem auffälligen Rock den Rest des Outfits bewusst minimalistisch halten.

Die unkomplizierte Variante: Accessoires

Noch nicht ganz überzeugt? Dann reicht schon eine Feder-Clutch, ein Paar Schuhe mit Federdetails oder ein Schal mit zartem Federbesatz. Elizabeth Debicki liefert dafür die perfekte Inspiration: Ein einziges Statement-Piece kann einen ansonsten schlichten Look komplett verwandeln.