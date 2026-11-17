Jennifer Lawrence kehrt an den Ort zurück, an dem für sie eines der größten Hollywood-Kapitel begann. 14 Jahre nach ihrem Debüt trifft sie bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" auf Josh Hutcherson und lässt die Herzen der Fans höherschlagen.

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Am Montag, dem 16. November 2026, verwandelte sich New York City in den Schauplatz eines ganz besonderen Hollywood-Abends. Bei der Premiere des neuen Films "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" versammelten sich zahlreiche Stars auf dem roten Teppich. Doch ein Auftritt zog alle Blicke auf sich: Jennifer Lawrence und ihr ehemaliger Leinwandpartner Josh Hutcherson standen endlich wieder gemeinsam vor den Fotografen.

Jennifer Lawrence: Eleganter Dior-Look statt Katniss-Outfit

Als Jennifer Lawrence 2012 erstmals als Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem" auf der Kinoleinwand erschien, ahnte wohl kaum jemand, welchen weltweiten Kultstatus die Geschichte erreichen würde. 14 Jahre später ist die Schauspielerin längst ein internationaler Hollywood-Star und jetzt sorgt sie mit einer emotionalen Rückkehr ins Panem-Universum für Begeisterung.

Jennifer Lawrence © FilmMagic

Für ihren großen Auftritt erschien Jennifer Lawrence in einem schwarzen Dior-Mantel aus der Pre-Fall-2026-Kollektion. Besonders auffällig waren der helle Pelzkragen und die floralen Stickereien, die dem eleganten Outfit eine romantische und zugleich dramatische Note verliehen. Dazu kombinierte sie passende Schuhe und funkelnde Schmuckdetails.



Ein subtiler Verweis auf ihre Vergangenheit in Panem? Die Blumenmotive erinnern durchaus an die symbolträchtigen Blumenbilder der Filmreihe, allen voran an Katniss' Abschied von Rue. Statt sich in ein klassisches Katniss-Kostüm zu werfen, interpretierte Jennifer ihre Verbindung zur Saga auf elegante Weise neu.

Große Emotionen: Die Panem-Familie vereint

Gemeinsam mit Josh Hutcherson, der in den ursprünglichen Filmen Peeta Mellark verkörperte, sorgte Jennifer für eine Reunion, auf die viele Fans lange gewartet hatten. Die beiden standen erstmals seit der gemeinsamen Zeit rund um "Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2" wieder zusammen auf dem Red Carpet. Auch Woody Harrelson und Elizabeth Banks waren bei der Premiere dabei. Damit wurde der Abend zu einem echten Klassentreffen der ursprünglichen Panem-Stars.

"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping"-Premiere © Getty Images

Drei Generationen des Franchise standen Seite an Seite: Neben den Originalstars glänzte die neue Riege um Joseph Zada, Mckenna Grace und Elle Fanning sowie die Stars aus The Ballad of Songbirds & Snakes, Rachel Zegler und Tom Blyth. Es war die sprichwörtliche Übergabe der Fackel und doch war klar: Die Königin des Distrikts 12 bleibt unangefochten.