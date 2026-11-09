Trend-Label Oysho eröffnet ersten Store in Wien

Wien wird zur Shopping-Metropole und bekommt das nächste Trendlabel: Oysho eröffnet im Frühjahr 2027 seinen ersten Store in Österreich.

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Die Shopping-Wunschliste wächst – und die Wege werden kürzer. Mit lululemon, ON und Polène haben 2026 bereits drei international gefragte Labels in der Wiener Innenstadt eröffnet. Jetzt steht der nächste Name auf unserer Merkliste: Das spanische Trendlabel Oysho kommt nach Wien! Für alle, die schöne Pilates-Outfits genauso lieben wie gemütliche Looks für danach, sind das ziemlich gute Nachrichten.

TikTok entdeckt die ersten Hinweise

Noch gibt es wenige Details zum neuen Store. Wer aufmerksam durch die City spaziert, entdeckt allerdings schon einen ersten Hinweis: An der Ecke Krugerstraße/Kärntner Straße sichteten TikTok-User bereits Oysho-Plakate, die auf den künftigen Shop hindeuten. Die nächste Adresse für einen kleinen Shopping-Abstecher dürfte damit mitten auf der Shoppingmeile im ersten Bezirk entstehen.

Dass der Österreich-Start tatsächlich bevorsteht, bestätigt inzwischen auch die Personalsuche. Auf der offiziellen Karriereseite der Inditex-Gruppe wird bereits eine Store-Leitung für die Wiener Innenstadt gesucht. In der Ausschreibung heißt es ausdrücklich: "Im Frühjahr 2027 eröffnen wir unseren ersten Store in der Wiener Innenstadt." Einen konkreten Eröffnungstag nennt das Unternehmen dort noch nicht.

Das spanische Label verkauft trendy Sportswear. © Getty Images

Spanisches Trendlabel sorgt für großen Hype

Oysho gehört zur spanischen Inditex-Gruppe, zu der auch Zara zählt, und setzt auf Sportbekleidung und einen aktiven Lifestyle. Im Sortiment finden sich unter anderem Leggings, Sport-BHs, Tops, Jacken und Loungewear in Trendfarben. Dazu kommen Kollektionen für unterschiedliche Aktivitäten – von Yoga und Pilates über Running bis zu Tennis und Padel.

Der Reiz für Modefans: Die Teile lassen sich auch abseits des Trainings kombinieren. Leggings mit Sweatshirt, ein sportlicher Einteiler unter einer Jacke oder ein bequemes Set für unterwegs passen genau zu der entspannten Garderobe, die längst über das Fitnessstudio hinaus funktioniert. Erst zum Reformer, danach auf einen Kaffee? Dafür braucht es keinen kompletten Outfitwechsel.

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Wien bekommt immer mehr Shopping-Favoriten

Mit dem geplanten Opening setzt sich eine Entwicklung fort, über die sich Shopping-Fans freuen dürfen. Mit Oysho kommt eine weitere internationale Marke nach Wien, die einen Innenstadtbummel noch interessanter macht.

Zwischen den großen Modehäusern und Wiener Geschäften finden damit immer mehr Labels Platz, die auch auf unseren Social-Media-Feeds auftauchen. Die City wird als Shopping-Ziel immer spannender – und die Liste der Geschäfte, bei denen wir "nur kurz schauen" wollen, wieder ein Stück länger.

Bis zum Frühjahr 2027 müssen wir uns leider noch gedulden. Einen Platz auf der nächsten Shopping-Route hat Oysho aber schon jetzt sicher.