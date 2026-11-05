Quiet Luxury im Winter: Diese Accessoire-Trends wollen jetzt alle

Weniger Statement, mehr Understatement: Im Winter 2027 setzen wir auf hochwertige Materialien, warme Naturtöne und Accessoires, die jedes Outfit sofort eleganter wirken lassen. Von Suede Bags in Schokobraun über kuschelige Cashmere Hoods bis zu Wollsocken in Kombination mit Loafers – diese Trends bringen stilvolle Zurückhaltung in deine Wintergarderobe.

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Nicht jedes Outfit braucht ein auffälliges Statement-Piece, um Eindruck zu hinterlassen. Manchmal sind es gerade die kleinen Details, die einen Look besonders hochwertig wirken lassen. Genau darauf setzt der Quiet-Luxury-Trend: Statt großer Logos und auffälliger Designs stehen zeitlose Formen, hochwertige Materialien und eine zurückhaltende Farbpalette im Mittelpunkt.



Im Winter 2027 zeigt sich diese Ästhetik besonders schön bei den Accessoires. Veloursleder, Kaschmir und weiche Strickmaterialien sorgen für interessante Texturen, während Farben wie Schokolade, Cognac, Creme und Grau die Grundlage für elegante Kombinationen bilden. Diese fünf Accessoires solltest du jetzt auf dem Radar haben.

1. Suede Bags in Schokobraun und Cognac

. © Getty Images for RIANI

Schwarze Taschen bekommen Konkurrenz: Im Winter 2027 sind vor allem Modelle aus Veloursleder in warmen Brauntönen gefragt. Besonders schön wirken Schokoladenbraun, Cognac und Camel. Die weiche Oberfläche verleiht selbst schlichten Taschen eine besondere Optik und passt perfekt zur winterlichen Garderobe.



Besonders angesagt sind cleane Schultertaschen und großzügige Hobo Bags ohne auffällige Logos oder übertriebene Details. Kombiniert mit einem langen Wollmantel, Strick und Lederboots entsteht ein Look, der mühelos elegant wirkt.

2. Cashmere Hoods: Die elegante Alternative zur Haube

REYKJAVIK, ICELAND - NOVEMBER 15: Sonia Lyson is seen wearing Copenhagen Studios CPH149 recycled nylon royal blue boots, H&M blue wide leg jogging pants, Gobi Cashmere grey sweater, Twenty Fall leather coat, Miu Miu bag and & Other Stories creme white wool balaklava, on November 15, 2022 in Reykjavik, Iceland. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images for Copenhagen Studios) © Getty Images for Copenhagen Stud

Die klassische Beanie bekommt stilvolle Konkurrenz: Cashmere Hoods und Strickkapuzen sind die wohl gemütlichste Ergänzung für winterliche Outfits. Die Modelle bedecken Kopf und Hals und wirken dabei deutlich eleganter als viele klassische Wintermützen.



Besonders schön sind schlichte Varianten in Creme, Grau, Beige oder Schokobraun. Sie lassen sich unkompliziert mit einem Wollmantel oder einer oversized geschnittenen Jacke kombinieren. Wer es besonders luxuriös mag, greift zu Kaschmir. Strickmodelle aus Merinowolle sind eine ebenso schöne Alternative.

3. Wollsocken zu Loafers: Preppy trifft auf Cozy

MILAN, ITALY - JANUARY 17: Clara Racz poses wearing a vintage outfit and Geox shoes on January 17, 2015 in Milan, Italy. (Photo by Vanni Bassetti/Getty Images) © Getty Images

Loafers sind längst nicht mehr nur ein Schuh für die Übergangszeit. Im Winter werden sie mit sichtbaren Wollsocken kombiniert und bekommen dadurch einen gemütlichen, aber dennoch eleganten Twist.



Besonders schön wirken leicht geraffte Socken in Creme, Grau oder Dunkelbraun, die über dem Schuhabschluss sichtbar bleiben. Dazu passen gerade geschnittene Jeans, Anzughosen oder Röcke. Die Kombination erinnert an klassischen Preppy-Style, wirkt durch die weichen Materialien aber deutlich entspannter.

4. XXL-Schals aus Wolle und Kaschmir

LULEA, SWEDEN - OCTOBER 18: Katarina Krebs seen wearing a black sunglasses, Copenhagen Studios colorful checked wool scarf, grey wool knit pullover, beige corduroy long coat, dark blue faded long denim pants, Liebeskind black leather bag and Copenhagen Studios CPH570 Waxed Nabuc khaki leather boots, on October 18, 2023 in Lulea, Sweden. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images for Copenhagen Studios) © Getty Images for Copenhagen Stud

Während Micro-Schals eher als modisches Statement gedacht sind, geht es bei der Quiet-Luxury-Variante um Volumen und Qualität. XXL-Schals aus Wolle oder Kaschmir werden locker über den Mantel drapiert oder großzügig um den Hals gewickelt.



Besonders zeitlos sind Modelle in neutralen Farben wie Anthrazit, Creme, Camel und Grau. Sie passen zu nahezu jedem Wintermantel und sind eine Investition, an der du mehrere Saisonen Freude haben kannst.

5. Lederhandschuhe in warmen Brauntönen

Ein Accessoire, das oft unterschätzt wird, aber jedes Winteroutfit sofort eleganter wirken lässt: hochwertige Lederhandschuhe. Besonders schön sind schlichte Modelle in Dunkelbraun, Cognac oder klassischem Schwarz.



Ob zum langen Wollmantel, zum Cape oder zur oversized geschnittenen Jacke – Lederhandschuhe verleihen dem Look eine klassische Note. Modelle mit Kaschmir- oder Wollfutter verbinden dabei Eleganz mit Funktionalität.

Qualität statt kurzlebiger Trends

Quiet Luxury zeigt sich im Winter 2027 vor allem in den Details. Statt auffälliger Logos und schnelllebiger Statement-Pieces stehen hochwertige Materialien, zeitlose Farben und vielseitige Designs im Mittelpunkt.