Victoria's Secret Holiday-Kampagne: Die Engel bringen den Schnee zum Schmelzen

Von wegen stille Nacht: Candice Swanepoel, Adriana Lima & Co. heizen in der neuen Holiday-Kampagne von Victoria’s Secret die Vorfreude auf Weihnachten an. Und ihre heißen Dessous sind fast zu schade zum Einpacken!

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Draußen sinken zwar die Temperaturen, doch bei Victoria’s Secret steigt das Thermometer: Für die neue Holiday-Kampagne verwandelt das Dessous-Label ein winterliches Wunderland in eine ziemlich heiße Weihnachtskulisse. Zwischen Schnee, Christbaumkugeln und großen Geschenkschleifen ziehen vor allem zwei Supermodel-Ikonen alle Blicke auf sich: Candice Swanepoel und Adriana Lima. Die beiden zeigen, wie verführerisch die Festtage werden können.

Candice sorgt für heiße Weihnachten

Candice Swanepoel © Victoria's Secret

Wer braucht schon einen dicken Wintermantel? Candice Swanepoel reichen schwarze Dessous und Handschuhe, um im Schnee für einen großen Auftritt zu sorgen. Bei diesem Anblick dürfte selbst dem Weihnachtsmann warm werden.

Candice Swanepoel © Victoria's Secret

Auch auf einem weiteren Kampagnenbild bleibt von der klassischen Wintergarderobe wenig übrig: Zwischen Weihnachtskugeln posiert Candice mit flauschigen Ohrenwärmern. Oben kuschelig, der Rest ziemlich freizügig.

Doppelte Bescherung

Candice Swanepoel & Adriana Lima © Victoria's Secret

Noch heißer wird es, wenn sich Candice Verstärkung von Adriana Lima holt. Beide tragen rote Dessous und halten sich an einer großen roten Schleife fest – als würden sie sich höchstpersönlich auspacken.

Weihnachtsrot bekommt hier jedenfalls eine besonders verführerische Note. Wer bei Geschenkschleifen bisher nur an Packerl unter dem Christbaum gedacht hat, dürfte jetzt ein anderes Bild im Kopf haben.

Adriana Lima © Victoria's Secret

Sexy Weihnachtsfarben treffen auf Pink und Blau

Farblich darf es zum Fest ebenfalls auffallen. Neben verführerischem Schwarz und klassischem Weihnachtsrot setzen leuchtendes Pink und Blau frische Akzente. Die kräftigen Farbtupfer bringen Abwechslung in die festliche Kulisse und machen klar: Weihnachtsdessous müssen sich keineswegs auf Rot beschränken.

Anok Yai © Victoria's Secret

Ein Staraufgebot fürs Weihnachtsfest

Zum Cast gehören neben Candice und Adriana auch Paloma Elsesser, Alex Consani und Anok Yai.

Ob schwarze Dessous im Schnee oder rote Wäsche zur Bescherung: Bei Victoria’s Secret verspricht es dieses Jahr ein sehr heißes Weihnachten zu werden.