Im 50-Millionen-Dollar-BH: Kylie Jenner feiert Victoria's Secret Laufsteg-Debüt

Die Engel sind zurück in der Stadt der Engel. Die Victoria's Secret Fashion Show feierte am Sonntag, den 18. Oktober 2026, ihr glamouröses Comeback und hielt jede Menge Überraschungen bereit: Kylie Jenner feierte ihr allererstes Laufsteg-Debüt und sorgte im millionenschweren "Fantasy Bra" für einen echten Wow-Moment.

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Erstmals seit 19 Jahren kehrte das Mega-Event an die US-Westküste zurück und bewies, dass der Hype um die legendäre Dessous-Show ungebrochen ist. Mit der Rückkehr des millionenschweren "Fantasy Bras", der perfekten Mischung aus legendären und neuen Engeln sowie atemberaubenden Live-Performances, war es ein Fashion-Abend der Superlative. Doch am Ende gehörte der Laufsteg vor allem einer: Kylie Jenner.

Kylies funkelndes Debüt im 50-Millionen-Dollar-BH

Während ihre ältere Schwester Kendall in der Vergangenheit bereits mehrfach über den VS-Catwalk schwebte, war es in diesem Jahr Kylie, die sich erstmals ihre Engelsflügel verdiente. Für ihre Runway-Premiere holte Victoria's Secret den legendären "Fantasy Bra" zurück, der seit 2018 nicht mehr auf der Bildfläche zu sehen war.

Kylie Jenner © Variety via Getty Images

Das atemberaubende Luxus-Piece, das vom Promi-Juwelier Jacob & Co. entworfen wurde, wiegt knapp zwei Kilogramm und ist mit 4.410 natürlichen Diamanten besetzt. Das Highlight des Schmuckstücks ist jedoch ein leuchtend gelber, 75,54-karätiger Diamant in der Mitte, der allein auf einen Wert von stolzen 22 Millionen Dollar geschätzt wird.

Kombiniert wurde dieser funkelnde Traum mit einem silbernen Kristall-Tanga, einem fließenden, transparenten weißen Minirock und durchsichtigen Heels. Den krönenden Abschluss bildeten gigantische, weiße Federflügel, die Kylie endgültig die volle "Victoria's Secret Angel"-Energie verliehen-

Süßer Support aus der Front Row: Timothée Chalamet und Kris Jenner

Mindestens genauso herzerwärmend wie Kylies Look war der Blick in die erste Reihe des Publikums. Ihr Freund Timothée Chalamet saß im Publikum und jubelte seiner Freundin begeistert zu. Im lässigen schwarzen Outfit und mit cooler Sonnenbrille applaudierte er strahlend und stahl damit fast allen die Show. Direkt neben ihm saß Kris Jenner, die den Moment ihrer jüngsten Tochter stolz mit ihrem Handy für die Ewigkeit festhielt.

Die größten Highlights der Show: Legenden-Comebacks und Top-Acts

Neben Kylies Überraschungsauftritt hatte das Lingerie-Spektakel in Kalifornien noch weitaus mehr zu bieten:

Rückkehr der Ikonen

Die Show verstand es, Nostalgie mit der modernen Ära zu verknüpfen. Supermodel-Veteranen wie Adriana Lima, Alessandra Ambrosio und Elsa Hosk liefen Seite an Seite mit den It-Girls der heutigen Zeit wie Gigi und Bella Hadid. Eine besondere Überraschung war zudem Rosie Huntington-Whiteley, die nach 16 Jahren ihr großes VS-Comeback feierte. Auch Barbara Palvin zog alle Blicke auf sich: Nur sechs Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes strahlte das Model auf dem Laufsteg, angefeuert von ihrem Ehemann Dylan Sprouse, der sie stolz im Publikum unterstützte.

Victoria's Secret Runway 1 / 15 Gigi Hadid © Getty Images for Victoria's Secr Alessandra Ambrosio © Variety via Getty Images Candice Swanepoel © WWD via Getty Images

Musikalische Power-Frauen

Für die bombastische Untermalung auf dem Catwalk sorgte ein rein weibliches Star-Aufgebot. Superstar Megan Thee Stallion, Pop-Sensation Tate McRae, die angesagte K-Pop-Girlgroup KATSEYE und Country-Star Megan Moroney heizten dem Publikum und den Models ordentlich ein.

Neue Gesichter

Auch der Nachwuchs sicherte sich große Momente im Rampenlicht. Natalia Bryant, die Tochter der verstorbenen Basketball-Legende Kobe Bryant, gab 2026 ebenfalls ihr Laufsteg-Debüt für die Marke. Zudem durfte Solange Omon, die glückliche Gewinnerin der YouTube-Casting-Dokuserie "Angels Among Us", ihren wohlverdienten Platz auf dem Runway einnehmen.