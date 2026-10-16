Was hat sie sich dabei gedacht? Heidi Klums Kleid löst Spott im Netz aus

Eigentlich beweist Heidi Klum auf den roten Teppichen ein sicheres Händchen für extravagante Looks. Doch bei den InStyle Imagemaker Awards 2026 ging der Schuss gewaltig nach hinten los. Ihr Korsettkleid erinnerte eher an ein Halloween-Kostüm als an Hollywood-Glamour.

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Am Donnerstag, den 15. Oktober 2026, versammelten sich die Stars bei den dritten jährlichen InStyle Imagemaker Awards in Los Angeles. Auch Topmodel Heidi Klum (53) ließ sich das Event nicht entgehen, schließlich hatte sie eine wichtige Aufgabe und durfte den "Women's Stylist Award" an den gefeierten Star-Stylisten Law Roach überreichen. Doch ironischerweise sorgte gerade ihr eigenes Outfit an diesem Abend für fragende Blicke und hitzige Diskussionen.

Halloween statt Hollywood-Glamour?

Heidi Klum © Variety via Getty Images

Heidi schritt in einem nudefarbenen Korsettkleid über den roten Teppich, das mit Spitze und feinen Details verziert war. Der stark Lingerie-inspirierte Look sollte vermutlich verführerisch, "edgy" und mutig wirken, endete jedoch in einem echten Fashion-Fail. Das extrem figurbetonte Dress mit seinem markanten Corsagen-Design und seinem hohen Beinschlitz ließ wenig Raum für Fantasie.



Auch wenn die GNTM-Chefin dafür bekannt ist, modische Risiken einzugehen und ihre Weiblichkeit gerne stolz präsentiert: dieser Auftritt war eindeutig too much.

Fans zerreißen Heidis Kleid

Vielleicht wollte sich Heidi mit diesem Look schon mal auf Halloween einstimmen, denn ein wenig gruselig war das Outfit schon. Auch die Fans zeigen sich wenig begeistert. "Heidi sieht toll aus, aber das Kleid sieht aus, als hätte es eine Katze zerkratzt", lästert ein User. Ein anderer nimmt die braunen Enden der Schleppe ins Visier: Sie sähen aus, als hätte Heidi damit den Schmutz vom Boden aufgewischt.

Riesiger Star-Auflauf

Priyanka Chopra Jonas © Variety via Getty Images

Glücklicherweise bewiesen einige ihrer Kolleginnen ein deutlich sichereres Händchen in Sachen Styling. So sorgte etwa Priyanka Chopra für echtes Hollywood-Flair: Sie wurde mit dem "Woman of Impact"-Award ausgezeichnet und verzauberte die Fotografen in einem puderrosafarbenen Ensemble aus der Kollektion von Matières Fécales. Auch Pop-Ikone Charli XCX, die lässig an der Seite ihres Stylisten Chris Horan erschien, und Nachwuchsschauspielerin Ella Beatty ließen sich das hochkarätige Mode-Event nicht entgehen.

Während Heidis gewagter Lingerie-Look für hochgezogene Augenbrauen sorgte, zeigten diese Ladys, wie ein stilvoller Auftritt aussieht.