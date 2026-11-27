Fashion Pop-Up
Designer Petar Petrov eröffnet Pop-up im legendären Wiener Looshaus
Petar Petrov eröffnete am 26. November seinen ersten Pop-up-Store im historischen Looshaus. Damit wird das ikonische Gebäude am Michaelerplatz für wenige Wochen zu einer der spannendsten Fashion-Adressen der Stadt.
Die Mode kehrt ins Looshaus zurück
Kaum ein Ort könnte besser zu dem Wiener Designer passen. Das von Adolf Loos entworfene und 1912 fertiggestellte Haus zählt zu den wichtigsten Bauwerken der Wiener Moderne. Gleichzeitig ist es eng mit der Geschichte der Mode verbunden: Errichtet wurde es ursprünglich für das Herrenschneiderunternehmen Goldman & Salatsch.
Mehr als ein Jahrhundert später kehrt die Mode nun an diesen besonderen Ort zurück – diesmal mit einer modernen, internationalen Handschrift. Die kompromisslose Klarheit der Loos-Architektur trifft dabei auf die Designsprache des Designers. Das Ergebnis ist ein ebenso eleganter wie spannender Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Klare Linien & luxuriöse Materialien
Petar Petrov gründete sein gleichnamiges Label 2009 in Wien und machte sich schnell mit einem unverwechselbaren Blick auf moderne Womenswear international einen Namen. Seine Entwürfe sind selbstbewusst, sinnlich und mühelos zugleich. Klare Silhouetten, außergewöhnliche Proportionen und ein feines Gespür für hochwertige Materialien prägen die Kollektionen. Klassische Pieces werden dabei immer wieder neu und überraschend interpretiert.
Im Mittelpunkt des temporären Stores steht eine kuratierte Auswahl aus der Herbst/Winter-Kollektion 2026. Die Besucherinnen können die Welt von Petar Petrov aus nächster Nähe kennenlernen, ausgewählte Looks anprobieren und ihre Lieblingsstücke direkt vor Ort erwerben.
Der Pop-up ist allerdings nur für kurze Zeit geöffnet: Bis Ende Dezember verwandelt sich das Looshaus in eine exklusive Fashion-Destination.
Geöffnet: Montag bis Samstag, 26. November bis Ende Dezember 2026
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