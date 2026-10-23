Bonjour, Wien!
Polène eröffnet erste Boutique in Wien
Manche Taschen erkennt man sofort – auch ohne großes Logo. Die Entwürfe von Polène gehören dazu: geschwungene Silhouetten, raffinierte Falten und eine zurückhaltende Eleganz, die selbst Jeans und Strickpullover ein bisschen luxuriöser aussehen lässt. Seit dem 22. Oktober kannst du die begehrten Modelle auch in der ersten österreichischen Boutique des Labels entdecken und probetragen – am Michaelerplatz 2, direkt neben der Hofburg.
Von Paris nach Wien
Hinter Polène stehen die Geschwister Elsa, Antoine und Mathieu Mothay, die das Label 2016 in Paris gründeten. Mit einer starken digitalen Präsenz bauten sie sich international eine treue Fangemeinde auf. In Wien lässt sich ihre Markenwelt nun auf über 300 Quadratmetern erkunden: Polène übernimmt die ehemaligen Geschäftsräume von MCM, das inzwischen in die Wallnerstraße übersiedelt ist.
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Das Interior macht Lust aufs Stöbern
Warmes Holz und sanfte Beigetöne geben in der neuen Boutique den Ton an. Die geschwungenen Holztische erinnern an die Linien der Taschen und verleihen den großzügigen Räumen eine angenehme Leichtigkeit. Industriell anmutende Materialien setzen dazu einen bewusst raueren Akzent – ein Zusammenspiel, das dem Store Charakter gibt.
Bei aller Liebe zur französischen Ästhetik bleibt auch Platz für ein Wiener Detail: Das typische Wiener Geflecht fügt sich in die Gestaltung der neuen Shopping-Adresse ein.
Von Cyme bis Shuldo: Die Wunschliste wird länger
Von der Cyme bis zur Shuldo ist die gesamte Modellpalette vertreten. Dazu gibt es eine große Farbauswahl inklusive neuer Nuancen zu entdecken – beste Voraussetzungen, um die eigenen Favoriten direkt miteinander zu vergleichen.
Denn welche Größe im Alltag wirklich passt, wie ein Modell auf der Schulter sitzt und welcher Farbton zum Lieblingsmantel harmoniert, lässt sich am schönsten vor dem Spiegel herausfinden. Gerade bei einer Tasche, die dich lange begleiten soll, lohnt sich das Probetragen. Gut möglich, dass du dabei auch ein Modell für dich entdeckst, das du online bisher übersehen hast.
Geöffnet Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr
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