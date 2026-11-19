Bei den CMA Awards in Nashville setzte Taylor Swift auf eine Farbe, die im November überrascht: leuchtendes Neongelb. Ihr Auftritt auf dem roten Teppich war der Auftakt zu einem Abend, an dem die Sängerin auch zu ihren Country-Wurzeln zurückkehrte.

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Für die 60. CMA Awards am Mittwochabend wählte Taylor Swift eine trägerlose Robe von Oscar de la Renta aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027. Der zitronengelbe Stoff war zu einem voluminösen Rock drapiert, der vorne kürzer ausfiel und hinten in eine kleine Schleppe überging. Bei jedem Schritt blitzten darunter ihre goldenen Riemchensandalen hervor.

Die Farbe allein hätte für Aufmerksamkeit gesorgt. Interessant wird der Look aber durch seinen Schnitt: Das geraffte Volumen gibt dem Kleid Dramatik, der asymmetrische Saum nimmt ihm die Schwere. So wirkt die Robe festlich, aber keineswegs steif. Und Swift trägt den kräftigen Ton mit einer Selbstverständlichkeit, die ihn an ihr besonders gut aussehen lässt.

Taylor Swift bei den CMA Awards © WireImage

Ein Hauch Sommer mitten im November

Beim Styling ließ sie dem Kleid den Vortritt. Ihr blondes Haar steckte sie locker hoch, der Pony rahmte ihr Gesicht. Dazu kamen funkelnde Ohrhänger, goldene Sandalen und ein Lippenstift mit warmem, orangefarbenem Unterton. Gerade diese kleinen Details machen den Unterschied: Sie greifen die Wärme des Gelbs auf, ohne mit der Farbe zu konkurrieren.

Drei Looks für Swifts Country-Comeback

Doch die gelbe Robe war nur der Anfang. Für ihren ersten Auftritt auf der CMA-Bühne seit 13 Jahren wechselte Swift in ein verziertes Minikleid mit rotem Rock und funkelnden Cowboyboots. Sie sang ein Medley aus ihrem frühen Hit "Our Song" und "I Knew It, I Knew You", ihrem Song für "Toy Story 5". Später überreichte sie Brooks & Dunn den Lifetime Achievement Award – in einem grünen Pailletten-Minikleid mit Fransenärmeln.

Für "I Knew It, I Knew You" war Swift als "Single of the Year" nominiert. Der Preis ging an Ella Langley, die mit sechs Auszeichnungen Geschichte bei den CMA Awards schrieb. Swifts modisches Ausrufezeichen setzte allerdings schon ihr erster Look: ein Kleid, das selbst einen grauen Novemberabend nach Sonnenschein aussehen ließ.