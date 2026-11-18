Hitzewallungen, unruhige Nächte und vergessene Kleinigkeiten: Jana Ina Zarrella erlebt gerade die Perimenopause. Im Interview mit BILD spricht die Moderatorin offen über die Beschwerden – und darüber, warum sie diesen Lebensabschnitt trotzdem sehr schön findet.

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Jana Ina Zarrella nimmt kein Blatt vor den Mund: Die 49-Jährige erzählt im Gespräch mit BILD von Stimmungsschwankungen, ersten Hitzewallungen und Nächten, nach denen sie sich nicht mehr immer erholt fühlt. Besonders überrascht habe sie der sogenannte Brain Fog. Plötzlich vergesse sie Dinge, die früher ganz selbstverständlich waren.

Auf Instagram begegnet die Moderatorin dem Ganzen mit Humor. Dort scherzt sie etwa über die Sitzheizung im Auto ihres Mannes Giovanni, die bei einer Hitzewallung wirklich das Letzte ist, was sie braucht. Gleichzeitig hilft ihr der Austausch mit Freundinnen: Zu hören, dass andere Frauen Ähnliches erleben, tue ihr gut.

Warum sie diese Lebensphase trotzdem liebt

Für Jana Ina gehören die Wechseljahre zum Leben – und damit auch ins Gespräch. Sie findet es wichtig, offen über Beschwerden zu sprechen, statt sie still hinzunehmen. Vor allem aber sieht sie eine Veränderung, die sie genießt: Sie weiß heute klarer, was sie möchte und was ihr guttut.

Das Bedürfnis, es allen recht zu machen, wird kleiner. Die eigene Meinung auszusprechen, fällt leichter. "Man möchte vor allem sich selbst treu bleiben. Und genau das finde ich genial!", sagt sie zu BILD.

Jana Ina zeigt damit eine Seite der Wechseljahre, über die oft weniger gesprochen wird: Neben anstrengenden Tagen kann dieser Lebensabschnitt auch neue Freiheit bringen.

Vielleicht ist genau das die schönste Erkenntnis aus Jana Inas offenem Umgang mit den Wechseljahren: Es muss nicht jeder Tag leicht sein, damit sich diese Lebensphase gut anfühlen darf. Zwischen Hitzewallungen und kleinen Alltagsaussetzern entdeckt sie vor allem eines – die Freiheit, noch mehr sie selbst zu sein.