Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Nicht zu energisch! Seien Sie ein bisschen sanfter und einfühlsamer!

Nicht zu energisch! Seien Sie ein bisschen sanfter und einfühlsamer! Beruf: Geduldig zuhören! Nutzen Sie die Chance, sich gut beraten zu lassen.

Geduldig zuhören! Nutzen Sie die Chance, sich gut beraten zu lassen. Fitness: Lieber etwas langsamer und achtsamer! Kontrollieren Sie alles genau!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lassen Sie mehr Gefühl und Nähe zu! So lässt es sich auch gut reden.

Lassen Sie mehr Gefühl und Nähe zu! So lässt es sich auch gut reden. Beruf: Sehen Sie sich alles genauer an, um neue Möglichkeiten zu entdecken!

Sehen Sie sich alles genauer an, um neue Möglichkeiten zu entdecken! Fitness: Heute sind sie viel entspannter und können sich auch gut konzentrieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Angespanntes, sensibles Klima. Gehen Sie achtsamer mit dem Partner um!

Angespanntes, sensibles Klima. Gehen Sie achtsamer mit dem Partner um! Beruf: Vorsicht mit Entscheidungen! Besser, Sie informieren sich noch genau.

Vorsicht mit Entscheidungen! Besser, Sie informieren sich noch genau. Fitness: Zeit lassen und sehr aufmerksam vorgehen! Gelassenheit statt Hektik!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Endlich wieder mehr Nähe. Gelegenheit für bereinigende Aussprachen.

Endlich wieder mehr Nähe. Gelegenheit für bereinigende Aussprachen. Beruf: Sie haben die richtigen Ideen und werden auch andere dafür gewinnen.

Sie haben die richtigen Ideen und werden auch andere dafür gewinnen. Fitness: Sie sind geistig sehr rege. Auch seelisch sind Sie heute im Aufwind.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Miteinander zu reden ist wichtig. Aber sehr geduldig und einfühlsam!

Miteinander zu reden ist wichtig. Aber sehr geduldig und einfühlsam! Beruf: Mehr Verständnis für andere! Das schafft ein besseres Arbeitsklima.

Mehr Verständnis für andere! Das schafft ein besseres Arbeitsklima. Fitness: Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken, holen Sie sich geistige Anregung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Unachtsamkeit kann sehr verletzend sein. Ruhig und gelassen zuhören!

Unachtsamkeit kann sehr verletzend sein. Ruhig und gelassen zuhören! Beruf: Freundlich, geduldig und kooperativ! Gemeinschafts- statt Eigensinn!

Freundlich, geduldig und kooperativ! Gemeinschafts- statt Eigensinn! Fitness: Möglichst entspannt durch den Tag! Verschieben Sie, was Sie stresst!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es geht um Gefühlsfragen. Da lohnt es sich auch, länger nachzudenken.

Es geht um Gefühlsfragen. Da lohnt es sich auch, länger nachzudenken. Beruf: Stellen Sie gründliche Überlegungen an, um bessere Lösungen zu finden.

Stellen Sie gründliche Überlegungen an, um bessere Lösungen zu finden. Fitness: Gehen Sie lieber etwas langsamer, aber dafür sehr konzentriert vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es wäre klug, nachzugeben und einfühlsame Annäherung zu ermöglichen.

Es wäre klug, nachzugeben und einfühlsame Annäherung zu ermöglichen. Beruf: Dank Ihrem Verständnis für andere ist Ihre Meinung bestimmt gefragt.

Dank Ihrem Verständnis für andere ist Ihre Meinung bestimmt gefragt. Fitness: Endlich wieder mehr Motivation. Auch die Konzentration passt heute.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Emotionen zügeln! Es wäre sinnvoller, sich Zeit zum Reden zu nehmen.

Emotionen zügeln! Es wäre sinnvoller, sich Zeit zum Reden zu nehmen. Beruf: Seien Sie bereit, auf andere zu hören und nehmen Sie auch Kritik an!

Seien Sie bereit, auf andere zu hören und nehmen Sie auch Kritik an! Fitness: Achtsamkeit ist gefordert. Also runter vom Gas und genauer schauen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Stärken Sie die Liebe, indem Sie geduldig und verständnisvoll zuhören!

Stärken Sie die Liebe, indem Sie geduldig und verständnisvoll zuhören! Beruf: Sie kommen genau richtig, um für Ordnung und Orientierung zu sorgen.

Sie kommen genau richtig, um für Ordnung und Orientierung zu sorgen. Fitness: Lieber mal in Ruhe nachdenken, statt voreilig zu Taten zu schreiten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Langsamer und leiser! Gehen Sie liebevoll auf Sorgen des Partners ein!

Langsamer und leiser! Gehen Sie liebevoll auf Sorgen des Partners ein! Beruf: Man braucht heute mehr Zeit. Daher geduldiger, drängen bringt nichts!

Man braucht heute mehr Zeit. Daher geduldiger, drängen bringt nichts! Fitness: Nehmen Sie sich endlich mal Zeit, um mehr für Ihr Wohlbefinden zu tun!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.