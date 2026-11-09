Neumond am 9.11.2026: Diese 3 Rituale sollen deine Wünsche wahr werden lassen

Heute erwartet uns ein mächtiger Neumond im geheimnisvollen Zeichen Skorpion. Wenn du alte Lasten loswerden und deine innersten Wünsche in die Realität umsetzen willst, ist jetzt dein Moment gekommen.

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Der Skorpion steht in der Astrologie für Transformation, Ehrlichkeit, Tiefe und Wiedergeburt. Doch es gibt einen kosmischen Haken, der diesen Tag besonders macht: Die Planeten Merkur und Venus befinden sich am 9. November noch in ihrer rückläufigen Phase, bevor sie wenige Tage später (um den 13. November herum) endlich wieder direktläufig werden. Die Sterne rufen zur schonungslosen inneren Einkehr. Anstatt laute Forderungen an das Universum zu stellen, geht es jetzt um das Loslassen von toxischen Mustern. Was du heute manifestierst, wird im Laufe der Woche wachsen, sobald die Planeten wieder den Vorwärtsgang einlegen.

Die 3 besten Manifestations-Rituale für den Skorpion-Neumond

Um die intensive Skorpion-Energie optimal zu nutzen, solltest du Rituale wählen, die in die Tiefe gehen.

1. Das "Burn & Release"-Feuerritual

Manifestieren © Getty Images

Da Merkur und Venus noch rückläufig sind, musst du Platz schaffen, bevor du Neues anziehst.



So geht’s: Schreibe alles, was dich zurückhält, auf einen Zettel. Seien es toxische Gedanken, emotionale Altlasten, Selbstzweifel oder Groll gegenüber einem Ex-Partner. Lies dir den Zettel laut vor, bedanke dich für die harte Lektion und verbrenne ihn (sicher!) in einer feuerfesten Schale. Sieh zu, wie sich deine Altlasten in Rauch auflösen. Spürst du, wie die Erleichterung einsetzt?

2. Deep-Water-Journaling

Der Mond im Wasserzeichen Skorpion zwingt uns, in die Tiefe unserer Seele zu tauchen. Halbwahrheiten und schöne Fassaden funktionieren jetzt nicht mehr.



So geht’s: Nimm dir am 9. November 15 Minuten Zeit. Beantworte in deinem Notizbuch folgende Fragen mit Ehrlichkeit: Was schiebe ich schon lange vor mir her? Welche Beziehung (auch zu mir selbst) muss sich ändern? Was wünsche ich mir, traue mich aber nicht, es auszusprechen?

Indem du diese unbewussten Wünsche aus dem "Schatten" ins Licht holst und zu Papier bringst, sendest du ein klares Signal für den Neuanfang ans Universum.

3. Die stille Manifestation

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Da Liebesplanet Venus noch rückläufig ist, kann zu offensives Manifestieren derzeit eher kontraproduktiv sein. Vielmehr geht es darum, innezuhalten und eine klare Intention zu setzen, die ab Mitte November ihre volle Wirkung entfalten kann.



So geht’s: Nimm ein Glas stilles Wasser (das Element des Skorpions). Halte es mit beiden Händen fest und flüstere deinen größten Wunsch als Affirmation hinein, als wäre er bereits Realität (z. B.: "Ich bin bereit für eine tiefe, aufrichtige Liebe" oder „Ich ziehe finanzielle Fülle magnetisch an“). Trinke das Wasser anschließend ganz bewusst und langsam aus. Du nimmst die verändernde Kraft des Skorpion-Neumonds wortwörtlich in deine Zellen auf.