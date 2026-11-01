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Das solltest du in der Woche vom 2. bis 8. November laut Mondkalender tun

Der Mond mit verstärkten Farben zeigt verschiedene Mineralien und Krater auf seiner Oberfläche.
© Getty Images
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Dein wöchentlicher Mondkalender: 2.11. - 8.11.

Montag - 2. November 2026

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Eine gute Zeit, um wenig zu essen. Bis 9. November! Jede Form der Hektik sollte an Löwe vermieden werden. Mittagspause verlängern, aber wenig essen.

Dienstag - 3. November 2026

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Zeit für einen Haarschnitt. Hält lange an. Das Knochensystem ist an Löwe anfälliger. Gehe keine schlechten Kompromisse ein.

Mittwoch - 4. November 2026

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Der abnehmende Mond ist gut geeignet, um weniger zu essen. Der Körper entschlackt schneller. Bewegung fällt leichter und der Schlaf wird erholsamer.

Donnerstag - 5. November 2026

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Wer langes Haar liebt, sollte an Jungfrau die Spitzen schneiden. Bauchgymnastik hilft jetzt besonders. Sparsam mit Salz und viel trinken!

Freitag - 6. November 2026

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Fette Speisen legen sich an Waagetage an. Mani- und Pediküre halten lange an. Die Augen sind heute und morgen lichtempfindlicher.

Samstag - 7. November 2026

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Entspannende Massagen wirken wohltuend. Auch ein bewusster Fastentag kann Körper und Seele guttun.

Sonntag - 8. November 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Guter Tag, um den Garten auf den Winter vorzubereiten. Aufbauende Gesichtsmasken ziehen jetzt besonders gut ein.

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