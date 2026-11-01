Das solltest du in der Woche vom 2. bis 8. November laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Dein wöchentlicher Mondkalender: 2.11. - 8.11.

Montag - 2. November 2026

Mond nimmt ab

Löwe

Eine gute Zeit, um wenig zu essen. Bis 9. November! Jede Form der Hektik sollte an Löwe vermieden werden. Mittagspause verlängern, aber wenig essen.

Dienstag - 3. November 2026

Mond nimmt ab

Löwe

Zeit für einen Haarschnitt. Hält lange an. Das Knochensystem ist an Löwe anfälliger. Gehe keine schlechten Kompromisse ein.

Mittwoch - 4. November 2026

Mond nimmt ab

Jungfrau

Der abnehmende Mond ist gut geeignet, um weniger zu essen. Der Körper entschlackt schneller. Bewegung fällt leichter und der Schlaf wird erholsamer.

Donnerstag - 5. November 2026

Mond nimmt ab

Jungfrau

Wer langes Haar liebt, sollte an Jungfrau die Spitzen schneiden. Bauchgymnastik hilft jetzt besonders. Sparsam mit Salz und viel trinken!

Freitag - 6. November 2026

Mond nimmt ab

Waage

Fette Speisen legen sich an Waagetage an. Mani- und Pediküre halten lange an. Die Augen sind heute und morgen lichtempfindlicher.

Samstag - 7. November 2026

Mond nimmt ab

Waage

Entspannende Massagen wirken wohltuend. Auch ein bewusster Fastentag kann Körper und Seele guttun.

Sonntag - 8. November 2026

Mond nimmt ab

Skorpion

Guter Tag, um den Garten auf den Winter vorzubereiten. Aufbauende Gesichtsmasken ziehen jetzt besonders gut ein.