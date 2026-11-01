KW 45
Das solltest du in der Woche vom 2. bis 8. November laut Mondkalender tun
Dein wöchentlicher Mondkalender: 2.11. - 8.11.
Montag - 2. November 2026
- Mond nimmt ab
- Löwe
Eine gute Zeit, um wenig zu essen. Bis 9. November! Jede Form der Hektik sollte an Löwe vermieden werden. Mittagspause verlängern, aber wenig essen.
Dienstag - 3. November 2026
- Mond nimmt ab
- Löwe
Zeit für einen Haarschnitt. Hält lange an. Das Knochensystem ist an Löwe anfälliger. Gehe keine schlechten Kompromisse ein.
Mittwoch - 4. November 2026
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Der abnehmende Mond ist gut geeignet, um weniger zu essen. Der Körper entschlackt schneller. Bewegung fällt leichter und der Schlaf wird erholsamer.
Donnerstag - 5. November 2026
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Wer langes Haar liebt, sollte an Jungfrau die Spitzen schneiden. Bauchgymnastik hilft jetzt besonders. Sparsam mit Salz und viel trinken!
Freitag - 6. November 2026
- Mond nimmt ab
- Waage
Fette Speisen legen sich an Waagetage an. Mani- und Pediküre halten lange an. Die Augen sind heute und morgen lichtempfindlicher.
Samstag - 7. November 2026
- Mond nimmt ab
- Waage
Entspannende Massagen wirken wohltuend. Auch ein bewusster Fastentag kann Körper und Seele guttun.
Sonntag - 8. November 2026
- Mond nimmt ab
- Skorpion
Guter Tag, um den Garten auf den Winter vorzubereiten. Aufbauende Gesichtsmasken ziehen jetzt besonders gut ein.
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