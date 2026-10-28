Geld sparen: Diese Klappe an der Heizung kennen die wenigsten

Wer die Heizung aufdreht, verbrennt womöglich unnötig viel Geld. Doch ein genialer und nahezu unbekannter Handgriff an deinem Heizkörper kann deine Heizkosten sofort senken und die Raumluft verbessern.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Heizsaison ist in vollem Gange – höchste Zeit, einen genaueren Blick auf deinen Heizkörper zu werfen. Denn dort versteckt sich eine kleine, meist unscheinbare Klappe, von der viele Mieter und Hausbesitzer nicht einmal wissen, dass sie existiert. Wer die verborgene Funktion kennt und richtig nutzt, kann nicht nur bares Geld sparen, sondern möglicherweise auch seiner Gesundheit etwas Gutes tun.

Das hat es mit der weißen Plastikklappe auf sich

Geh einmal zu deinem Plattenheizkörper und betrachte die oberen Seitenteile genauer. Bei den meisten modernen Modellen befinden sich an den Seiten kleine, in Weiß gehaltene Kunststoffklappen oder Schieberegler. Sie verschmelzen optisch oft mit dem Metall, sodass man oft jahrelang an ihnen vorbeiläuft, ohne sie wahrzunehmen.



Doch diese kleinen Arretierungen haben eine wichtige Funktion: Sie sind der Schlüssel zum Innenleben deiner Heizung. Öffnet man diese Clips, lassen sich die Seitenteile lösen und das obere Abdeckgitter ganz einfach abnehmen.

Heizung © Getty Images

Warum du die Klappe jetzt öffnen solltest

Die kurze Antwort: Staub. Im Laufe der Monate, besonders während der heizfreien Zeit im Frühling und Sommer, sammelt sich im Inneren der Heizung zwischen den Heizkörperlamellen eine hartnäckige Staubschicht an. Sobald du jetzt im Herbst die Heizung aufdrehst, wirkt die Staubschicht wie ein Isoliermantel für die Wärme. Deine Heizung muss viel mehr Energie aufwenden, um dein Wohnzimmer warm zu bekommen und das treibt deine Gas- oder Heizkostenabrechnung völlig unnötig in die Höhe.

Die aufsteigende warme Luft wirbelt zudem den abgelagerten Staub und die Flusen aus dem Inneren der Heizung direkt in deine Raumluft. Das reizt die Atemwege, trocknet die Schleimhäute aus und ist besonders für Allergiker eine Qual.

Der 3-Minuten-Trick: So geht’s

Der Aufwand ist minimal, der finanzielle Effekt dafür gigantisch. So befreist du deine Heizung:

Klappe finden und entriegeln: Suche an den oberen Ecken deines Heizkörpers nach den Kunststoff-Clips. Drehe oder schiebe sie vorsichtig zurück. Gitter abnehmen: Sobald die Seitenteile entriegelt sind, kannst du das obere Heizungsgitter ganz leicht nach oben abheben. Staub entfernen: Jetzt hast du freie Bahn ins Innere der Heizung. Nutze am besten eine lange, spezielle Heizkörperbürste aus dem Baumarkt, um den Schmutz zwischen den Lamellen zu lösen. Staub auffangen: Lege am besten ein großes, feuchtes Handtuch unter den Heizkörper und puste mit einem gewöhnlichen Haartrockner kräftig von oben durch die Lamellen. Der Staub wird nach unten geschleudert und bleibt direkt am feuchten Tuch kleben, ohne im Raum herumzufliegen. Wieder verschließen: Das Gitter wieder aufsetzen, die Seitenklappen einrasten lassen – fertig.

Mit diesem Trick heizt du sofort effizienter, sparst teure Energie und atmest wieder auf.