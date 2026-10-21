Dieser Alufolien-Trick kann deine Heizkosten senken

Die Heizkosten steigen, und viele suchen nach einfachen Möglichkeiten, im Winter Geld zu sparen. Ein günstiger Haushaltshelfer soll dabei helfen: Alufolie hinter dem Heizkörper.

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Wenn es draußen kalt wird, läuft die Heizung wieder auf Hochtouren. Das macht sich oft auch auf der Rechnung bemerkbar. Wer Heizkosten sparen möchte, muss aber nicht unbedingt gleich in neue Fenster oder eine bessere Dämmung investieren. Schon kleine Maßnahmen können helfen, die Wärme im Raum effizienter zu nutzen. Ein bekannter Haushaltstipp: Alufolie hinter dem Heizkörper anbringen.

So funktioniert der Alufolien-Trick

Heizkörper geben ihre Wärme nicht nur an die Raumluft ab, sondern strahlen auch Wärme in Richtung der Wand hinter ihnen ab. Ist diese Wand schlecht gedämmt, kann ein Teil der Wärme nach außen verloren gehen.



Hier soll die Alufolie helfen: Ihre reflektierende Oberfläche wirft einen Teil der Wärmestrahlung zurück in Richtung Raum. Dadurch kann weniger Wärme in die Wand gelangen, zumindest unter den richtigen Bedingungen.



Wichtig ist allerdings: Der Trick bringt vor allem dann etwas, wenn der Heizkörper an einer schlecht gedämmten Außenwand steht. Bei gut gedämmten Wänden ist der zusätzliche Effekt meist deutlich geringer.

So bringst du die Folie richtig an

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Wenn du den Trick ausprobieren möchtest, solltest du nicht einfach ein zerknittertes Stück Küchen-Alufolie hinter den Heizkörper klemmen. Besser geeignet ist eine spezielle, reflektierende Heizkörperfolie aus dem Baumarkt. Sie ist meist stabiler und lässt sich einfacher montieren.

So gehst du vor:



1. Wand ausmessen: Miss den Bereich hinter dem Heizkörper aus, den du abdecken möchtest.

2. Folie zuschneiden: Schneide die Reflexionsfolie passend zu.

3. An der Wand befestigen: Bringe sie nach Herstellerangaben an der Wand hinter dem Heizkörper an. Sie sollte möglichst flach liegen und nicht den Heizkörper oder dessen Lüftungsöffnungen verdecken.

4. Abstände beachten: Achte darauf, dass die Luft weiterhin frei zirkulieren kann und keine Sicherheits- oder Montagehinweise des Heizkörperherstellers verletzt werden.

Wie viel Heizkosten kannst du damit sparen?

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Hier kommt der Haken: Einen fixen Betrag, den du mit Alufolie sparen kannst, gibt es nicht. Wie viel der Trick tatsächlich bringt, hängt unter anderem von der Dämmung der Außenwand und der Bauweise des Hauses ab.



Bei einer schlecht gedämmten Außenwand oder einer dünnen Heizkörpernische kann eine geeignete Reflexionsfolie sinnvoll sein. In einer gut gedämmten Wohnung ist der Spareffekt dagegen meist gering. Außerdem gibt ein Heizkörper einen großen Teil seiner Wärme über die erwärmte Raumluft ab und diese Wärme lässt sich durch Alufolie nicht zurückreflektieren.

Achtung: Bei falscher Montage droht Schimmel

Ein Detail solltest du nicht unterschätzen: Wird die Folie mit Abstand zur Wand angebracht, kann feuchtwarme Raumluft dahinter gelangen und an der kühleren Wand kondensieren. Bleibt die Feuchtigkeit bestehen, kann Schimmel entstehen.



Deshalb sollte die Reflexionsfolie möglichst flächig und entsprechend den Herstellerangaben montiert werden. Gerade bei älteren Gebäuden oder bereits feuchten Außenwänden ist Vorsicht geboten. Wenn du zur Montage den Heizkörper abnehmen müsstest, solltest du das einer Fachkraft überlassen.

Alufolie hinter dem Heizkörper klingt nach einer günstigen Möglichkeit, Heizkosten zu sparen. Tatsächlich kann eine geeignete Reflexionsfolie unter bestimmten Bedingungen helfen, Wärmeverluste zu reduzieren. Besonders interessant ist sie bei Heizkörpern vor schlecht gedämmten Außenwänden.