Damit dein Adventkranz nicht schon vor Weihnachten trocken und nadelig wird, solltest du ihn von Anfang an richtig pflegen.

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Der erste Advent steht vor der Tür und mit ihm zieht auch der Adventkranz wieder ein. Doch kaum sind die ersten Kerzen angezündet, stellt sich jedes Jahr dieselbe Frage: Wie bleibt das Tannengrün möglichst lange frisch, ohne schon vor Weihnachten trocken und brüchig zu werden? Mit ein paar einfachen Handgriffen kannst du dafür sorgen, dass dein Adventkranz möglichst lange schön aussieht. Wichtig ist allerdings, dass du nicht erst kurz vor Weihnachten damit beginnst, sondern ihn von Anfang an regelmäßig pflegst.

1. Den Adventkranz regelmäßig mit Wasser besprühen

Einer der wichtigsten Tipps ist Feuchtigkeit. Das Tannengrün verliert in beheizten Räumen nach und nach Wasser und beginnt dadurch schneller zu trocknen. Besprühe deinen Adventkranz deshalb bereits ab dem ersten Advent regelmäßig mit etwas Wasser. Am besten verwendest du dafür eine Sprühflasche und benebelst die Zweige vorsichtig.



Achte dabei darauf, dass keine Kerzen, elektrischen Elemente oder Dekorationen durchnässt werden. Vor allem vor dem Anzünden der Kerzen sollte der Kranz vollständig trocken sein.

2. Möglichst kühl aufbewahren

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Wärme ist einer der größten Feinde eines frischen Adventkranzes. Stelle ihn deshalb nicht direkt neben Heizkörper, Kamin oder andere Wärmequellen. Auch ein Platz auf der Fensterbank über einer Heizung ist weniger geeignet.



Wenn du länger etwas von deinem Adventkranz haben möchtest, kannst du ihn über Nacht oder immer dann, wenn du nicht zu Hause bist, an einen kühlen Ort stellen. Ein unbeheizter Raum oder ein kühler Vorraum eignen sich dafür besonders gut. So trocknen die Zweige langsamer aus.

3. Trockene Zweige rechtzeitig entfernen

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Kontrolliere deinen Adventkranz regelmäßig. Werden einzelne Zweige braun, verlieren Nadeln oder fühlen sich besonders trocken an, solltest du sie vorsichtig entfernen. So bleibt der Kranz länger gepflegt und du bemerkst gleichzeitig, wenn das Tannengrün insgesamt stark austrocknet.

Ab sofort regelmäßig pflegen

Wenn dein Adventkranz bis Weihnachten frisch aussehen soll, solltest du mit der Pflege nicht warten, bis die ersten Nadeln abfallen. Besprühe das Tannengrün regelmäßig, stelle den Kranz möglichst kühl und halte ihn von Heizkörpern und direkter Sonneneinstrahlung fern. Mit diesen kleinen Routinen kannst du die Haltbarkeit deutlich verbessern.