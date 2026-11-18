Die Adventzeit naht und mit ihr die Lust auf festliche Deko. Ob am Fenster, Türrahmen oder Balkon: Lichterketten sorgen für Weihnachtsstimmung. Doch oft hält die Freude nicht lange: Kaum aufgehängt, fallen sie wieder herunter. Ein einfacher Trick soll das jetzt verhindern.

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Kerzen, Weihnachtssterne, Tannenzweige und natürlich jede Menge Lichterketten dürfen in der Adventzeit nicht fehlen. Besonders schön sieht es aus, wenn die kleinen Lämpchen die Fenster zum Leuchten bringen und das Zuhause in ein festliches Lichtermeer verwandeln. Doch ausgerechnet beim Aufhängen beginnt für viele der Stress: Klebeband hält nicht richtig, die Kabel rutschen ständig herunter und Nägel möchte man schon gar nicht in Wände oder Fensterrahmen schlagen. Gibt es eine bessere Lösung?

Dieser einfache Trick hält die Lichterkette an Ort und Stelle

Lichterkette © Getty Images

Die Lösung ist überraschend simpel: Kleine Saugnäpfe mit einem Schlitz für das Kabel. Was normalerweise im Badezimmer zum Einsatz kommt, kann auch bei der Weihnachtsdekoration ein echter Geheimtipp sein. Die kleinen Helfer lassen sich beispielsweise direkt an Fensterscheiben befestigen. Anschließend wird das Kabel der Lichterkette einfach in den dafür vorgesehenen Schlitz geklemmt. Und schon bleibt die Beleuchtung dort, wo sie hingehört.

Besonders praktisch: Im Gegensatz zu herkömmlichem Klebeband hinterlassen Saugnäpfe bei richtiger Anwendung keine klebrigen Rückstände. Außerdem lassen sie sich flexibel versetzen, wenn die Dekoration doch einmal verändert werden soll.

So funktioniert der Lichterketten-Hack

Die Umsetzung ist kinderleicht und dauert nur wenige Minuten:

Saugnäpfe besorgen: Am besten eignen sich kleine Modelle mit einem Schlitz oder einer Halterung für dünne Kabel. Untergrund vorbereiten: Die Fensterscheibe gründlich reinigen und trocknen lassen. Saugnäpfe befestigen: An den gewünschten Stellen andrücken. Lichterkette einsetzen: Das Kabel vorsichtig in die vorgesehene Öffnung klemmen. Fertig dekorieren: Jetzt nur noch die Lichterkette ausrichten und das festliche Ambiente genießen!

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Wichtig: Auf glatten, sauberen Oberflächen halten Saugnäpfe besonders gut. Auch an Spiegeln, glatten Fliesen oder anderen geeigneten Oberflächen lassen sich damit Lichterketten und leichte Weihnachtsdekorationen befestigen. Bei unebenen oder rauen Untergründen sollte man auf andere Befestigungsmöglichkeiten zurückgreifen.

Für Balkongeländer, Zäune oder Äste sind hingegen Kabelbinder eine praktische Alternative. Wer seine Lichterketten an der Wand oder am Türrahmen befestigen möchte, kann auf geeignete Klebehaken zurückgreifen.