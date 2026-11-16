Diese Haushaltsgegenstände solltest du vermutlich längst entsorgen

Vom Geschirrschwamm bis zum Fahrradhelm: Alltägliche Dinge, die die meisten von uns viel zu lange verwenden.

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Dass wir unsere Zahnbürsten nach längstens drei Monaten austauschen sollten, wissen die meisten. Das lernt man schon im Kindergarten bei der Zahnerziehung und wird in regelmäßigen Abständen bei der Mundhygiene daran erinnert. Darüber, wie hoch die Dunkelziffer derer ist, die sich nicht ganz daran halten, wollen wir zwar lieber nicht nachfragen, aber zumindest wissen sie es.

Unwissenheit wird zur Ekel-Falle

Bei vielen anderen Gegenständen, die uns durch den Alltag begleiten, ist das anders. Die meisten denken, es reicht vollkommen, den Geschirrschwamm zu wechseln, wenn die raue Seite beginnt, sich zu lösen oder er unangenehm riecht. Ein Fahrradhelm wird benutzt, bis er schäbig ist oder verlorengeht, und auf guten Polstern betten wir uns eine Ewigkeit.

Dann wird's ungesund

Dass der Geschirrschwamm nicht länger als ein bis zwei Wochen in der Küche liegen soll, überrascht viele genauso wie die kurze Lebenszeit eines Fahrradhelms. Wir haben für dich 20 Gegenstände des Alltags und ihre optimale Nutzungsdauer im Überblick:

Der Geschirrschwamm: Nach ein bis zwei Wochen muss er weg! Wenn er mit rohem Fleisch in Kontakt kommt, tausche ihn sofort aus. Spülbürste: Etwa alle ein bis drei Monate wird es Zeit für eine neue Spülbürste. Spültuch: Bei Verschleiß. Vorausgesetzt du wächst es wöchentlich bei 60°C. Schneidebretter aus Kunststoff: Bei tiefen Rillen und Kerben. Die lassen sich nicht mehr hygienisch reinigen. Schneidebretter aus Holz: Bei tiefen Rissen oder Verformung. Geschirrtücher: Wenn sie nicht mehr richtig sauber werden oder beginnen, schlecht zu trocknen. Handtücher: Alle zwei bis fünf Jahre. Waschlappen: Wenn sie rau werden. Badematte: Alle ein bis zwei Jahre. Toilettenbürste: Alle sechs bis zwölf Monate. Make-up-Schwämmchen: Bei regelmäßiger Reinigung alle ein bis drei Monate. Duschvorhang: Wenn Schimmel oder Verfärbungen der Reinigung standhalten. Kopfpolster: Alle ein bis drei Jahre. Bettdecke: Alle fünf bis zehn Jahre oder wenn Gerüche nicht mehr rausgehen. Matratze: Alle achte bis zehn Jahre. Wenn sie durchgelegen ist schon früher. Fahrradhelm: Spätestens alle drei bis fünf Jahre, bei einem Sturz mit Aufprall umgehend. Auch wenn du keine Schäden siehst. Laufschuhe: Nach circa 500 bis 800 Kilometern. Wenn die Dämpfung nachlässt, bitte früher. Yogamatte: Nach ein bis drei Jahren oder wenn sie rutschig wird bzw. beginnt zu bröckeln. Rauchmelder: Nach spätestens zehn Jahren. Achte auf die Herstellerangaben. Trinkflasche: Bei dauerhaftem Geruch oder wenn sie undicht ist.

Achtung, bei Handtüchern, Polstern, Decken und Co. ist regelmäßiges Waschen zwar unerlässlich, das ersetzt den rechtzeitigen Austausch aber nicht. Natürlich kommt es auch auf die Qualität an: Ein gutes Handtuch kannst du länger nutzen als eines aus minderwertigen Materialien.