Freitag, der 13.: Diese Statistiken zeigen, ob er wirklich ein Unglückstag ist

Bringt Freitag, der 13., tatsächlich Unglück oder ist der schlechte Ruf des Datums nichts weiter als ein hartnäckiger Aberglaube? Wissenschaftliche Untersuchungen liefern überraschende Antworten.

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Schwarze Katzen, zerbrochene Spiegel und plötzlich lieber doch keine Flugreise buchen: Wenn Freitag der 13. im Kalender steht, bekommen selbst Menschen, die eigentlich nicht an Aberglauben glauben, manchmal ein mulmiges Gefühl. Heute ist es wieder so weit: Freitag, der 13. November 2026. Doch ist dieser Tag tatsächlich gefährlicher als jeder andere Freitag? Oder handelt es sich lediglich um einen Mythos, der sich über Generationen gehalten hat?

250.000 Todesfälle untersucht: Die Wissenschaft gibt Entwarnung

Unglück © Getty Images

Eine besonders spannende Untersuchung kommt von der University of Toronto. Die Forschenden Jeffrey Rosenthal und Jennifer Dmetrichuk analysierten mehr als 250.000 unerwartete Todesfälle in der kanadischen Provinz Ontario aus den Jahren 2009 bis 2023. Dabei untersuchten sie unter anderem Todesfälle durch Unfälle, Tötungsdelikte und unerwartete natürliche Ursachen. Das Ziel: herauszufinden, ob an Freitagen, die auf den 13. fallen, tatsächlich mehr Menschen unerwartet sterben als an anderen Tagen.

Das Ergebnis: Es gab keinen Anstieg der unerwarteten Todesfälle an Freitag, dem 13. Die Rate lag sogar geringfügig unter dem Durchschnitt anderer Tage.

Die Statistik lügt nicht

Wer glaubt, dass an diesem Tag mehr Unglücke passieren, irrt sich. Die Zahlen zeigen das genaue Gegenteil:

Weniger Unfälle im Straßenverkehr: Statistisch gesehen passieren an einem Freitag dem 13. sogar weniger Unfälle als an ganz normalen Freitagen. Große Autoversicherer und der ADAC bestätigen, dass das Pannen- und Unfallaufkommen an diesen Tagen im langjährigen Schnitt stabil bleibt oder sogar leicht nach unten abweicht.



Der Psychologie-Effekt: Warum das so ist? Wir sind gewarnt. Weil alle Welt vom "Unglückstag" spricht, schalten die Menschen unbewusst in einen Vorsichtsmodus. Man fährt defensiver, passt besser auf, geht dem Risiko aus dem Weg. Die Angst schützt uns vor dem Fehler.

Normaler Freitag: Generell ist der Freitag statistisch gesehen zwar tatsächlich der unfallträchtigste Tag der Woche, aber das liegt am massiven Wochenend- und Pendlerverkehr, nicht an der magischen Zahl 13. Im Gegenteil: Fällt die 13 auf einen Freitag, schrumpft die Schadensbilanz bei einigen Versicherern im Vergleich zu anderen Freitagen sogar spürbar (teilweise werden Hunderte Schadensfälle weniger gemeldet).

Wo der Aberglaube stimmt

Freitag, der 13. © Getty Images/iStockphoto

Ganz spurlos geht der Tag nicht an uns vorbei. Statistiken zeigen zum Beispiel, dass an solchen Tagen in manchen Bereichen – etwa bei krankheitsbedingten Meldungen – kurzzeitig ein psychologischer Effekt einsetzen kann. In vielen US-Hochhäusern sucht man den 13. Stock vergebens (nach dem 12. folgt direkt die 14) und manche Airlines lassen die Sitzreihe 13 komplett weg.

Der Freitag der 13. ist statistisch gesehen also kein Tag des Schreckens, sondern ein Tag wie jeder andere auch, wenn man ehrlich ist, sogar ein Stück weit sicherer, weil wir alle doppelt so gut aufpassen