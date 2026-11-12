Kondenswasser am Fenster: Dieses Warnsignal solltest du nicht ignorieren!

Wenn die Temperaturen draußen sinken und die Heizsaison beginnt, sammeln sich an vielen Fensterscheiben morgens kleine Wassertropfen. Was zunächst harmlos aussieht, kann jedoch ein erstes Warnsignal sein.

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Viele nehmen beschlagene Fenster als harmlose Begleiterscheinung der kalten Jahreszeit hin. Doch der Eindruck täuscht: Kondenswasser an den Scheiben kann ein ernstzunehmendes Warnsignal sein. Wer die Feuchtigkeit ignoriert, riskiert im schlimmsten Fall Schimmelbildung, mit möglichen Folgen für die Gesundheit.

Warum beschlagen Fenster gerade jetzt?

Die Ursache ist eigentlich ganz einfach: Warme Raumluft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Außenluft. Trifft die warme, feuchte Luft im Wohnraum auf eine kalte Fensterscheibe, kühlt sie dort ab. Wird der sogenannte Taupunkt erreicht, verwandelt sich der Wasserdampf in kleine Wassertropfen. Auch neue, besonders dicht schließende Fenster können eine Rolle spielen: Sie lassen deutlich weniger Luftaustausch zu als ältere Modelle. Wird das Lüften nicht angepasst, kann sich Feuchtigkeit in der Wohnung ansammeln.

Beschlagene Fenster © Getty Images

Aus beschlagenen Fenstern kann ein Schimmelproblem werden

Ein paar Wassertropfen am Morgen sind nicht automatisch ein Grund zur Panik. Kritisch wird es allerdings, wenn die Fenster regelmäßig stark beschlagen sind, das Wasser an den Rahmen herunterläuft oder Fensterbänke und angrenzende Wände dauerhaft feucht bleiben. Denn dort können sich ideale Bedingungen für Schimmelpilze entwickeln.

Besonders tückisch: Schimmel muss nicht sofort sichtbar sein. Er kann sich zunächst unbemerkt in Fensterlaibungen, hinter Vorhängen oder hinter Möbeln an kalten Außenwänden ausbreiten. Dunkle Flecken, muffiger Geruch oder abblätternde Farbe sollten deshalb ernst genommen werden. Bleibt die Feuchtigkeit trotz richtigem Lüften bestehen, können auch bauliche Ursachen wie Wärmebrücken, mangelhafte Dämmung oder undichte Stellen dahinterstecken.

Die wichtigsten Tipps gegen Kondenswasser

Wer seine Wohnung vor Feuchtigkeit und Schimmel schützen möchte, kann mit wenigen Maßnahmen viel erreichen:

Beschlagene Fenster © Getty Images

Stoßlüften statt Fenster kippen

Öffne die Fenster mehrmals täglich für einige Minuten vollständig. Besonders effektiv ist Querlüften, bei dem gegenüberliegende Fenster gleichzeitig geöffnet werden. Im Winter reichen dafür häufig schon wenige Minuten. Beim Duschen, Baden und Kochen entsteht besonders viel Wasserdampf. Lass diese Feuchtigkeit möglichst direkt nach draußen entweichen, statt sie in der Wohnung zu verteilen.

Luftfeuchtigkeit kontrollieren

Ein Hygrometer hilft dabei, das Raumklima im Blick zu behalten. Als allgemeiner Orientierungswert gelten etwa 40 bis 60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Im Winter kann bei kalten Fensterflächen auch ein niedrigerer Wert erforderlich sein, um Kondensation zu vermeiden.

Kondenswasser nicht einfach ignorieren

Wische das Wasser auf der Innenseite der Fenster regelmäßig mit einem trockenen Tuch weg. Kontrolliere dabei auch Fensterrahmen, Dichtungen und Fensterbänke.

Räume ausreichend beheizen

Wer einzelne Räume dauerhaft stark auskühlen lässt, erhöht das Risiko für Kondensation an kalten Oberflächen. Stelle deshalb eine möglichst gleichmäßige Temperatur und ausreichend Luftzirkulation sicher. Achte zudem darauf, dass schwere Vorhänge oder Verkleidungen die warme Heizungsluft nicht daran hindern, an der Fensterscheibe aufzusteigen. Auch Möbel sollten nie direkt an kalte Außenwände gepresst werden.