Fenstergriff auf 45 Grad: In diesen Fällen kann der Trick sinnvoll sein

Viele kennen nur Kipp- und Stoßlüften. Doch manche Fenster haben eine dritte Einstellung, die für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgen kann. Warum es sich lohnt, den Fenstergriff auf 45 Grad zu drehen und wann du besser darauf verzichten solltest.

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Die meisten drehen ihren Fenstergriff entweder ganz nach links oder nach oben, doch manche Fenster haben noch eine dritte Einstellung. Wer den Griff auf etwa 45 Grad stellt, kann damit eine praktische Zusatzfunktion nutzen: die sogenannte Mikrolüftung. Sie ermöglicht einen langsamen, kontinuierlichen Luftaustausch, ohne das Fenster komplett öffnen zu müssen. Doch wann ist das tatsächlich sinnvoll?

Was bringt die 45-Grad-Stellung?

Bei manchen modernen Fenstern lässt sich der Griff nicht nur zum vollständigen Öffnen oder Kippen verwenden. Eine zusätzliche Stellung bei etwa 45 Grad ermöglicht die sogenannte Mikro- oder Spaltlüftung. Dabei wird das Fenster nur wenige Millimeter vom Rahmen entfernt gehalten. So kann kontinuierlich eine kleine Menge Außenluft in den Raum gelangen.



Der Vorteil: Du musst das Fenster nicht komplett öffnen, um einen gewissen Luftaustausch zu ermöglichen. Gerade in Situationen, in denen ein langsamer Luftstrom ausreicht, kann das praktisch sein. Bei bestimmten Fenstermodellen ist diese Funktion sogar mit einem speziellen Einbruchschutz ausgestattet.



Achtung: Nicht jedes Fenster verfügt über diese Technik. Bei ungeeigneten Modellen kann das Öffnen in der 45-Grad-Stellung die Beschläge beschädigen. Prüfe deshalb vorher unbedingt die Bedienungsanleitung oder frage beim Hersteller nach.

In diesen Situationen kann dieses Mikrolüften sinnvoll sein

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Die Spaltlüftung ist vor allem dann interessant, wenn ein kontinuierlicher, geringer Luftaustausch gewünscht ist. Im Sommer kann sie beispielsweise dabei helfen, frische Luft hereinzulassen, ohne das Fenster vollständig zu öffnen.



Ein weiterer Anwendungsfall ist das Kochen mit einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese transportiert Luft nach draußen und erzeugt dadurch einen Unterdruck im Raum. Über eine geeignete Lüftungsöffnung kann Außenluft nachströmen und den Druck ausgleichen. Ob dafür die Mikrolüftung geeignet ist, hängt allerdings von der jeweiligen Haube und der baulichen Situation ab.

Warum du den Trick im Winter lieber nicht nutzen solltest

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So praktisch die Funktion klingt: Während der Heizperiode ist dauerhaftes Spaltlüften meist keine gute Idee. Durch die kleine Öffnung entweicht kontinuierlich Wärme. Gleichzeitig können der Fensterrahmen und die angrenzenden Wandbereiche auskühlen. Unter ungünstigen Bedingungen steigt dadurch sogar das Risiko für Kondenswasser und Schimmelbildung.



Im Winter ist deshalb kurzes Stoß- oder Querlüften die bessere Wahl. Öffne die Fenster für einige Minuten vollständig, damit feuchte Luft rasch entweichen kann, ohne dass die Wohnung unnötig auskühlt.

Mikrolüften ersetzt kein Stoßlüften

Die 45-Grad-Stellung kann in bestimmten Situationen eine praktische Ergänzung sein. Sie ersetzt jedoch nicht das regelmäßige Lüften, insbesondere nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen. Dann sollte überschüssige Feuchtigkeit gezielt nach draußen gelangen.