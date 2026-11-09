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Süßes DIY

So machst du Weihnachtsschmuck aus Hot-Wheels-Autos

Maria Kobetic
von
© Getty Images
Sie liegen in vielen Kinderzimmern haufenweise herum und werden oft schon lange nicht mehr bespielt. DAS kannst du jetzt damit machen.
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Viele Eltern kennen das Problem: Das Kinderzimmer steckt voller vergessener Spielzeugautos. Die Kleinen haben ihre Hot-Wheels-Phase zwar schon hinter sich, trennen wollen sie sich von den Mini-Flitzern aber noch lange nicht. Was tun? Zu Weihnachten kommen die bunten kleinen Autos jetzt wieder zum Einsatz.

Das braucht du

Dafür brauchst du gar nicht viel: Neben den Hot-Wheels-Autos, die du dir im Kinderzimmer ausborgen kannst, benötigst du nur kleine Christbäume, die du im Bastelgeschäft oder im Dekoladen findest. Dann noch einen schöne, festen Faden. Auch den gibt es meistens im Bastelgeschäft oder im Papierhandel. Schon kannst du loslegen!

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Schnell gemacht

Jetzt musst du nur noch den Miniatur-Christbaum auf die Autos legen und den Faden rundherumwickeln. Dann knotest du das Ganze gut fest, machst oben noch eine Schlaufe zum Aufhängen - und fertig ist dein Hot-Wheels-Weihnachtsschmuck im Retro-Stil.

Wenn du ein bisschen Abwechslung möchtest, kannst du statt der kleinen Christbäume auch winzige Geschenkspackerl auf die Autos binden. Auch die kannst du fertig kaufen oder machst sie zum Beispiel aus Zündholzschachteln ganz einfach selbst.

Familientaugliche Weihnachtsvorbereitung

Diese einfache Bastelarbeit eignet sich übrigens auch wunderbar als Familienprojekt, das du mit deinen Kindern angehen kannst. Sie haben bestimmt Spaß daran, den Weihnachtsschmuck aus ihrem Spielzeug zu basteln. Nach Weihnachten kannst du den Baum ganz einfach wieder von den Autos abmontieren und die Kids können wieder damit spielen.

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