Feine Form, edle Aromen

Mit CASK erweitert ZALTO seine DENK’ART Serie um ein Glas, das Whisky, Cognac und fassgereifte Brände in Szene setzen soll.

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Ein guter Whisky braucht Zeit im Fass – und ein Glas, das seinen Charakter zur Geltung bringt. Mit CASK widmet ZALTO den fassgereiften Spirituosen eine eigene Form. Der Name ist Programm: "Cask" bedeutet im Englischen Fass. Optisch setzt die Neuheit auf jene filigrane Klarheit, die auch die übrigen Gläser der DENK’ART Serie prägt. Hauchdünne Wände, markante Winkel und ein kurzer Stiel ergeben eine puristische Silhouette, deren Details einer klaren Funktion folgen.

© Zalto

Schlank bis zum Glasrand

Im Mittelpunkt steht der langgezogene, schlanke bis mittelbreite Kelch. Seine geraden Seitenwände laufen nach oben zusammen und gehen in einen exakt zylindrischen Abschluss über: den sogenannten Kamin. Die Kelchform soll die Aromen zunächst auffächern und anschließend bündeln. Der aufgesetzte Zylinder verlängert den Weg zur Nase. Nach Angaben von ZALTO tritt dadurch die unmittelbare Präsenz des Alkohols zurück, während feine Frucht und subtile Nuancen deutlicher wahrnehmbar werden sollen. Das Volumen liegt mit 280 Millilitern unter dem vieler Wein- und Biergläser. Zugleich bietet CASK fassgereiften Bränden mehr Raum als ein schmales Glas für klare Destillate. Auf eine ausladende Schwenkerform wurde bewusst verzichtet. Der kurze, ausbalancierte Stiel und die zurückhaltende Gesamthöhe erlauben es dennoch, das Glas klassisch in der Hand zu halten und zu schwenken. Es misst 183 Millimeter in der Höhe und 85 Millimeter in der Breite.

Ein Glas für viele Brände

Entwickelt wurde CASK vor allem für Whisky und Cognac. Auch Rum, Armagnac sowie fassgereifte Varianten von Mezcal, Tequila, Grappa, Calvados und Marc gehören zu seinem Einsatzbereich. Ausschlaggebend ist dabei laut Hersteller die vergleichbare Aromenstruktur der Getränke. Das macht die Neuheit zum vielseitigen Begleiter für die Hausbar und die bewusst zusammengestellte Spirituosenauswahl. Auch der österreichische Edelbrandpionier Hans Reisetbauer zeigt sich überzeugt: "Für unseren Whisky, unseren Rum und unsere fassgereiften Tresterbrände ist dieses Glas einfach sensationell." Mehr als 100 Prototypen gingen der endgültigen Form voraus; zuletzt wurde im Millimeterbereich nachjustiert. Wie alle ZALTO-Gläser ist auch CASK mundgeblasen. Die Handarbeit unterstreicht den feinen Auftritt des Glases, das die DENK’ART Serie um ein Werkzeug für die Verkostung fassgereifter Brände ergänzt. Info: Stückpreis laut Hersteller: 46,10 Euro. www.zalto.shop