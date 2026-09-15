Tiny House ab 30.000 Euro? So viel kostet der Wohntraum wirklich

Klein, stylish und deutlich günstiger als ein klassisches Eigenheim: Tiny Houses wirken auf den ersten Blick wie die perfekte Lösung für alle, die vom eigenen Haus träumen. Doch mit dem Kaufpreis allein ist es längst nicht getan. Wir zeigen, was ein Tiny House 2026 wirklich kostet – und welche Ausgaben häufig vergessen werden.

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Große Fenster, eine kleine Terrasse, eine perfekt geplante Küche und das Schlafzimmer nur wenige Schritte entfernt: Tiny Houses beweisen, dass man für den Traum vom Eigenheim nicht zwingend 200 Quadratmeter braucht. Gerade angesichts hoher Immobilienpreise klingt ein Minihaus zudem finanziell verlockend.

Tatsächlich werden einfache Tiny Houses und Bausätze bereits ab rund 30.000 bis 55.000 Euro angeboten. Wer allerdings ein komplett ausgestattetes Haus möchte, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen. Und damit beginnt die eigentliche Rechnung erst.

So viel kostet ein Tiny House 2026

Die Preise unterscheiden sich enorm nach Größe, Bauweise und Ausstattung. Aktuelle Marktübersichten für Österreich beziffern ein Tiny House auf Rädern schlüsselfertig mit rund 55.000 bis 110.000 Euro. Ein fest installiertes Modulhaus liegt ungefähr zwischen 70.000 und 130.000 Euro, größere beziehungsweise hochwertigere Minihäuser können 150.000 Euro und mehr kosten.

Auch andere Auswertungen zeigen, wie groß die Unterschiede sind: Bei schlüsselfertigen Tiny Houses mit maximal 60 Quadratmetern liegt der Median derzeit bei rund 3.930 Euro pro Quadratmeter. Gerade kleine Häuser können damit pro Quadratmeter sogar deutlich teurer sein als ein klassisches Einfamilienhaus.

Der Grund ist simpel: Egal, ob ein Haus 35 oder 130 Quadratmeter groß ist – es braucht eine Küche, ein Badezimmer, Heizung, Stromleitungen und Haustechnik. Diese Fixkosten verteilen sich beim Tiny House lediglich auf weniger Wohnfläche.

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Achtung: Der Hauspreis ist nicht der Endpreis

Ein Angebot über beispielsweise 70.000 Euro bedeutet also nicht automatisch, dass man für 70.000 Euro ins eigene Tiny House einziehen kann. Je nach Projekt können zusätzlich 10.000 bis 40.000 Euro oder mehr an Nebenkosten entstehen.

Diese Posten sollten Interessenten unbedingt einkalkulieren:

Fundament oder Bodenplatte:

Ein stationäres Tiny House muss entsprechend aufgestellt werden. Für Fundament beziehungsweise Bodenplatte können laut aktuellen Richtwerten etwa 5.000 bis 15.000 Euro dazukommen.

Ein stationäres Tiny House muss entsprechend aufgestellt werden. Für Fundament beziehungsweise Bodenplatte können laut aktuellen Richtwerten etwa dazukommen. Strom, Wasser und Kanal:

Ist das Grundstück noch nicht entsprechend erschlossen, wird es schnell teuer. Für Anschlüsse an Strom, Wasser und Abwasser werden je nach Entfernung und Gegebenheiten grob 5.000 bis 20.000 Euro veranschlagt.

Ist das Grundstück noch nicht entsprechend erschlossen, wird es schnell teuer. Für Anschlüsse an Strom, Wasser und Abwasser werden je nach Entfernung und Gegebenheiten grob veranschlagt. Transport und Kran:

Ein fertiges Modul muss erst einmal zum Grundstück kommen. Transport und Aufstellung können ungefähr 1.500 bis 6.000 Euro zusätzlich kosten.

Ein fertiges Modul muss erst einmal zum Grundstück kommen. Transport und Aufstellung können ungefähr zusätzlich kosten. Planung und Genehmigungen:

Einreichplanung, Statik, notwendige Nachweise und Genehmigungsverfahren verursachen ebenfalls Kosten. Als grober Gesamtposten werden hierfür häufig mehrere Tausend Euro einkalkuliert.

Einreichplanung, Statik, notwendige Nachweise und Genehmigungsverfahren verursachen ebenfalls Kosten. Als grober Gesamtposten werden hierfür häufig mehrere Tausend Euro einkalkuliert. Und dann fehlt noch der größte mögliche Kostenpunkt: das Grundstück.

Braucht ein Tiny House ein Grundstück?

Wer bereits über ein geeignetes Grundstück verfügt, ist klar im Vorteil. Wer erst eines kaufen muss, sollte dessen Preis unbedingt in die Gesamtrechnung aufnehmen.

Alternativ gibt es Stell- und Pachtplätze. Für einen gepachteten Stellplatz werden aktuell je nach Region beispielsweise ungefähr 150 bis 400 Euro pro Monat genannt.

Darf man ein Tiny House einfach in den Garten stellen?

Hier lauert eine der größten Fallen. Tiny House bedeutet nicht automatisch, dass keine Baubewilligung notwendig ist.

Das Baurecht ist in Österreich Sache der Bundesländer, weshalb insgesamt neun unterschiedliche Bauordnungen gelten. Die Errichtung eines neuen Wohngebäudes ist grundsätzlich ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben; Details können sich jedoch je nach Bundesland, Gemeinde, Grundstück und Art des Tiny Houses unterscheiden. Vor einem Kauf sollte deshalb unbedingt die zuständige Gemeinde beziehungsweise Baubehörde kontaktiert werden.

Auch in Wien kann man ein Minihaus beispielsweise nicht automatisch auf eine freie Kleingartenparzelle stellen. Für Neu-, Zu- oder Umbauten im Kleingarten muss vor Baubeginn ein entsprechender Bauantrag eingereicht werden.

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Auch "schlüsselfertig" genau prüfen

Ein weiterer wichtiger Punkt: Wer Angebote vergleicht, sollte nicht nur auf die Bezeichnung "schlüsselfertig" achten.

Der Begriff ist nicht einheitlich definiert. Je nach Hersteller können beispielsweise Bodenbeläge, Malerarbeiten, Küche oder bestimmte technische Leistungen bereits enthalten sein – oder zusätzlich verrechnet werden. Deshalb sollte man die Leistungsbeschreibung Punkt für Punkt vergleichen.

Ist ein Tiny House trotzdem günstiger?

In absoluten Zahlen meist ja. Wer mit 25, 30 oder 40 Quadratmetern auskommt, benötigt schlicht deutlich weniger Haus als beim klassischen Einfamilienhaus.

Das vermeintliche 30.000-Euro-Eigenheim bleibt jedoch eher die Ausnahme. Für ein hochwertiges, dauerhaft bewohnbares und komplett erschlossenes Tiny House sollte man deutlich realistischer kalkulieren.

Der wichtigste Tipp lautet deshalb: Nicht fragen "Was kostet das Tiny House?", sondern "Was kostet es, bis ich tatsächlich darin wohnen kann?". Erst diese Zahl zeigt, ob der Traum vom Mini-Eigenheim wirklich ins eigene Budget passt.