Zara Home startet mit Star-Regisseur Luca Guadagnino spektakuläre Kollektion

Filmregisseur Luca Guadagnino und Produktdesigner Stefano Baisi haben für Zara Home eine Möbel- und Dekolinie entworfen. Die monumentale Kollektion feiert ihre exklusive Premiere im Rahmen der Mailänder Modewoche und vereint cineastischen Glamour mit anspruchsvollem Design.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Diese Kooperation stellt einen echten Meilenstein für die beliebte Einrichtungsmarke dar, da es sich um die bisher umfassendste Zusammenarbeit in der Geschichte von Zara Home handelt. Unter dem Namen "Atlas of Desire" präsentieren der Regisseur von Erfolgsfilmen wie "Call Me by Your Name", "Challengers" und "Suspiria" gemeinsam mit seinem Studiopartner eine Kollektion aus über 200 Einzelteilen.

Eine historische Zusammenarbeit für Zara Home

Das Spektrum reicht von monumentalen Polstermöbeln und kunstvoller Beleuchtung über Teppiche, Geschirr und Duftkerzen bis hin zu einer eigens entworfenen Ready-to-wear-Modelinie. Die renommierte "Financial Times" betitelte das ambitionierte Projekt bereits nach einem ersten exklusiven Einblick als schlichtweg "episch". Die kreative Vision hinter dem Projekt verbindet unterschiedlichste Epochen und Stilrichtungen auf harmonische Weise. Zu den zentralen Einflüssen gehören:

Die strengen Geometrien der weltberühmten Wiener Secession

Die eleganten Schwünge des französischen Art Déco

Die einladende Wärme des brasilianischen Modernismus

Die ausgeprägte Sinnlichkeit des italienischen Radical Design

Die exklusiven Designerstücke im Überblick

© Zara Home

Ein markantes und wiederkehrendes Stilmittel der Kollektion ist das sogenannte "Scallop"-Design, eine wellenförmige Kante, die insbesondere den Sofas und Sesseln eine bemerkenswert sinnliche Silhouette verleiht. Ein absolutes Highlight ist das Sofa "Uncollected", das trotz seiner monumentalen und fast statuenhaften Struktur eine außergewöhnliche Weichheit besitzt. Dieses Luxusobjekt wird für rund 13.000 Euro angeboten. Dem gegenüber steht das Sofa "Bretonita", das mit feinstem Wollflanell bezogen ist und laut Guadagnino an langsam aufgehenden Brotteig erinnert. Der theatralische Sessel namens "Fainting" verspricht dramatische Eleganz für den Wohnbereich.

Weitere Stücke der Kollektion

Zusätzlich umfasst die Kollektion weitere außergewöhnliche Möbel und Accessoires:

Die Stühle und Tische "Vanesia", "Vanidad" und "Vanesianda" aus Edelstahl im futuristischen Space-Age-Stil, inspiriert von Sottsass

Charakteristische Lampen im markanten Design der 1980er-Jahre

Ein edles Bücherregal aus massiver Eiche

Lackierte Couchtische mit hölzernen Beinen im Stil von Regisseur Jean-Luc Godard

Der Teppich "Rorshka", dessen psychologische Muster auf Gemälden des Künstlers Francesco Snote basieren

Der markante Spiegel namens "Archipelago"

Eine feine Auswahl an Besteck, bunten Kerzen, Vasen und handgefertigten Keramiktellern zu deutlich erschwinglicheren Preisen

Insgesamt 75 skulpturale Kleider, die als geschlechtsunabhängige "Guadagnini-Garderobe" fungieren

Vom ersten Treffen zum globalen Design-Imperium

Die tiefe kreative Partnerschaft zwischen Luca Guadagnino und Stefano Baisi begann im Jahr 2017 in der italienischen Stadt Crema durch gemeinsame Freunde. Bereits bei ihrer ersten Begegnung sprachen die beiden über den Entwurf einer Treppe für ein Geschäft, was Baisi kurz darauf zum Einstieg in das renommierte "Studiolucaguadagnino" bewog. In den darauffolgenden Jahren realisierten die beiden erfolgreiche Projekte wie die weltweit bekannten Aesop-Stores, luxuriöse Apartments, eine malerische Villa am Comer See für Yoox-Gründer Federico Marchetti sowie das Design des exklusiven Hotels Palazzo Talìa in Rom.

Ein eigener Kurzfilm zur Weltpremiere

Begleitet wird die Markteinführung von einem eigens produzierten Kurzfilm, bei dem Luca Guadagnino Regie führte und der bekannte Drehbuchautor Scott Z. Burns die Vorlage lieferte. Vor der Kamera agieren hochkarätige Hollywood-Stars wie Jamie Bell, Chase Sui Wonders, Michael Stuhlbarg und Patricia Arquette. Der in Europa gedrehte Film übersetzt die Designobjekte in die Sprache des Kinos. Baisi gestaltete hierfür das Filmset sowie das Pop-up-Konzept in Mailand, wo die Produkte eine eigene Bühne erhalten.

Die gesamte Kollektion ist ab dem 26. September 2026 im Onlineshop von Zara Home sowie in ausgewählten Filialen weltweit erhältlich. Die physische Präsentation findet am 26. und 27. September 2026 während der Mailänder Modewoche in einer begehbaren Installation im Kulturzentrum La Pelota in der Via Palermo 10 in Mailand statt.