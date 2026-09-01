Zendaya wird 30: Das waren ihre schönsten Red-Carpet-Looks bisher

Zendaya wird heute 30 Jahre alt und in ihren Jahren im Rampenlicht hat sie eine beeindruckende Sammlung an Red-Carpet-Looks aufgebaut. Bei diesen fünf Looks wird es besonders schwer, einen Favoriten zu wählen.

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Zendaya auf einem roten Teppich? Für ihre Co-Stars kann das schnell zur Herausforderung werden. Denn wenn die Schauspielerin auftaucht, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass alle Kameras plötzlich auf sie gerichtet sind. Das liegt nicht nur daran, dass Zendaya ohnehin ein Fashion-Statement nach dem anderen liefert. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Stylisten Law Roach hat sie das sogenannte Method Dressing perfektioniert: Ihre Outfits erzählen eine Geschichte, greifen ihre Filme auf oder spielen mit deren Figuren und Themen. In ihrer Karriere gab es deshalb bereits so viele ikonische Looks, dass eine Top-Liste fast unfair wirkt. Einige Outfits stechen aber trotzdem noch einmal besonders hervor.

1. Die Rüstung bei der Met Gala 2018

NEW YORK, NY - MAY 07: Zendaya attends "Heavenly Bodies: Fashion & the Catholic Imagination", the 2018 Costume Institute Benefit at Metropolitan Museum of Art on May 7, 2018 in New York City. (Photo by Taylor Hill/Getty Images) © Getty Images

Einer ihrer wohl legendärsten Auftritte stammt von der Met Gala 2018 unter dem Motto "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination". Zendaya erschien in einer maßgeschneiderten silbernen Kreation von Atelier Versace, die eher an eine Rüstung als an ein klassisches Abendkleid erinnerte. Das Design aus metallisch schimmerndem Kettenhemd und Rüstungselementen war eine direkte Anspielung auf Jeanne d’Arc. Und genau hier zeigte sich bereits, was Zendayas Looks so besonders macht: Das Outfit war nicht einfach nur schön. Es erzählte eine Geschichte. Law Roach setzte damit auf eine starke, fast kämpferische Interpretation des Mottos und Zendaya lieferte die perfekte Inszenierung dazu.

2. Zendaya als Cinderella bei der Met Gala 2019

NEW YORK, NY - MAY 06: Law Roach and Zendaya attend The 2019 Met Gala Celebrating Camp: Notes On Fashion - Arrivalsat The Metropolitan Museum of Art on May 6, 2019 in New York City. (Photo by Rabbani and Solimene Photography/WireImage) © WireImage

Ein Jahr später folgte der nächste große Met-Gala-Moment. Zum Motto "Camp: Notes on Fashion" erschien Zendaya als moderne Cinderella. Der komplette Look war eine Zusammenarbeit mit Law Roach, der dabei sogar selbst die Rolle des Fairy Godfather übernahm. Das Kleid leuchtete, funkelte und verwandelte sich wie durch Magie, inklusive dramatischem Lichtmoment auf den berühmten Met-Treppen.

Doch hinter dem Märchenlook steckte noch eine zweite Ebene. Zendayas Disney-Karriere, mit der sie als Schauspielerin und Star groß geworden war, näherte sich zu dieser Zeit dem Ende. Der berühmte verlorene Schuh auf den Met-Treppen wurde deshalb zum symbolischen Abschied von ihrer Disney-Ära. Eine Cinderella, die ihren Schuh zurücklässt, aber gleichzeitig ihre alte Karrierephase hinter sich lässt. Sehr Zendaya.

3. Der Mugler-Roboter bei "Dune"

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 15: Zendaya attends the World Premiere of "Dune: Part Two" in Leicester Square on February 15, 2024 in London, England. (Photo by Joe Maher/Getty Images) © Getty Images

2024 zeigte Zendaya während der "Dune: Part Two"-Pressetour, wie spektakulär futuristisches Fashion-Dressing aussehen kann. Für den wohl berühmtesten Look der Tour griff sie auf einen Vintage-Mugler-Roboter-Look aus dem Jahr 1995 zurück. Die metallischen Elemente, die transparente Optik und die futuristische Silhouette wirkten gleichzeitig wie Science-Fiction und Fashion History. Genau das machte den Look so stark: Er passte perfekt zur Welt von Dune, sah aber trotzdem nicht nach gewöhnlichem Film-Promo-Styling aus. Futuristisch, sexy und gleichzeitig ein Stück Modegeschichte – einer dieser Looks, bei denen man sich ziemlich sicher ist, dass man ihn noch Jahre später erkennen wird.

4. "Something old, something new…" bei "The Drama"

Zendaya: "The Drama"-Presstour 1 / 4 Etwas Altes (something old) © FilmMagic Etwas Neues (something new) © Getty Images Etwas Geborgtes (something borrowed) © WireImage

Nicht nur einzelne Outfits, sondern manchmal gleich eine komplette Pressetour kann zum Fashion-Moment werden. Das bewies Zendaya während der Promo für "The Drama". Das Styling folgte dem bekannten Hochzeitsspruch: "Something old, something new, something borrowed, something blue." Passender hätte das kaum sein können, denn in The Drama steht eine Hochzeit im Mittelpunkt. Damit wurde aus mehreren Looks ein zusammenhängendes Fashion-Konzept. Alte und neue Designs, blaue Elemente und unterschiedliche Anspielungen wurden über die gesamte Pressetour miteinander verbunden. Und genau das ist es, was Zendayas Method Dressing so erfolgreich macht: Man schaut die Looks nicht nur an, man sucht automatisch nach ihrer Bedeutung.

5. Schiaparelli für "The Odyssey"

Zendaya bei Weltpremiere in Longon von "The Odyssey". © Mike Marsland/WireImage

Und dann wäre da noch die "The Odyssey"-Pressetour, beziehungsweise dieser eine Schiaparelli-Look, über den Fashion-Fans wahrscheinlich noch länger sprechen werden. Für einen Auftritt in London trug Zendaya ein Schiaparelli-Design direkt vom Laufsteg. Das Outfit stammte aus der Kollektion des Modehauses und wurde für Zendaya praktisch vom Runway direkt auf den roten Teppich gebracht. Auch hier war wieder die Geschichte wichtiger als reine Schönheit: Der Look passte zur Verbindung zwischen Mode, Mythologie und ihrer Rolle als Athena in Christopher Nolans The Odyssey. Das Ganze wirkte fast wie eine kleine Reise des Kleidungsstücks selbst – vom Runway in Paris bis nach London in nur wenigen Stunden.

Warum Zendaya auf dem Red Carpet kaum zu schlagen ist

Was alle diese Looks verbindet: Zendaya trägt Kleidung nicht einfach, sie inszeniert sie. Gemeinsam mit Law Roach schafft sie Outfits, die auf den ersten Blick spektakulär sind und beim zweiten Blick plötzlich noch eine weitere Ebene bekommen. Filmfigur, Karriere, Modegeschichte oder Popkultur, irgendeinen Bezug gibt es fast immer.