Kylie Jenner ist schuld: Warum jetzt plötzlich alles mit Strass beklebt wird

Aus einer mit Strass besetzten Geburtstagstorte wird plötzlich ein TikTok-Massenphänomen: Jetzt bekommen Handyhüllen, Coffee Cups und sogar Beauty-Produkte das sogenannte "Gemstone Treatment". Doch wie viel Whimsy ist eigentlich zu viel?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kylie Jenner hatte Geburtstag und plötzlich müssen wir alles mit Strass bekleben. Was mit einer glitzernden Torte begann, entwickelt sich gerade zum nächsten absurden Social-Media-Trend: Beim sogenannten Bedazzling bekommen Alltagsgegenstände ein funkelndes Upgrade. Und zwar wirklich alle. Kylie Jenner hat für ihren 29. Geburtstag eine Torte mit bunten, juwelenartigen Steinen dekoriert und damit offenbar einen Nerv getroffen. Kurz darauf tauchten auf Social Media immer mehr bedazzelte Gegenstände auf: Trinkbecher, Handyhüllen, Kopfhörer, Make-up, Kleidung und sogar Möbel bekommen inzwischen die funkelnde Behandlung. Unter "Kylie made me do it" werden die Ergebnisse geteilt und aus einem einzelnen Birthday-Moment ist innerhalb kürzester Zeit eine neue DIY-Obsession geworden.

Vom Whimsy-Trend zum maximalen Glitzer-Overload

Kylie Jenner Geburtstag mit Strassstein-Trend © kyliejenner/instagram

Ganz neu ist die Idee dahinter allerdings nicht. Bedazzling passt perfekt zum aktuellen Whimsy-Trend, bei dem Alltägliches wieder verspielter, bunter und ein bisschen märchenhafter werden soll. Statt Minimalismus geht es um Persönlichkeit, Nostalgie und die Lust, Dinge einfach deshalb schön zu finden, weil sie Spaß machen. Auch Kylies Geburtstagsparty griff genau diese Ästhetik mit Strass, Federn, Pink und einem bewusst kindlich-glamourösen Look auf. Eigentlich eine ziemlich süße Idee: Warum sollte ein Coffee-to-go-Becher nicht genauso viel Spaß machen wie ein Kleid? Nur scheint die Sache gerade ein kleines bisschen zu eskalieren.

Wenn wirklich alles glitzern muss

Kylie Jenner Geburtstag mit Strassstein-Trend © kyliejenner/instagram

Denn inzwischen reicht es nicht mehr, eine Tasche oder ein Paar Schuhe mit ein paar funkelnden Details zu versehen. Alles, was nicht bei drei wegläuft, bekommt Strass. Handyhüllen? Bedazzled. Coffee Cups? Bedazzled. Beauty-Produkte? Bedazzled. Kopfhörer? Natürlich. Und inzwischen werden sogar Wände und größere Möbelstücke mit Glitzersteinen versehen. Besonders absurd wird es bei Einwegprodukten. Denn ein Plastikbecher oder eine Gesichtsmaske, die ohnehin nur wenige Minuten benutzt werden, bekommen jetzt noch eine zusätzliche Schicht aus Kunststoff-Strasssteinen aufgeklebt. Und genau hier bekommt der eigentlich harmlose Whimsy-Trend einen ziemlich bitteren Beigeschmack.

Mehr Persönlichkeit, aber bitte nicht mehr Müll

Dieser Tiktok Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Tiktok“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der Wunsch, sich das eigene Leben ein bisschen schöner zu machen, ist natürlich nichts Schlechtes. Im Gegenteil: DIY, Upcycling und das Individualisieren von Kleidung und Gegenständen können eine schöne Alternative zum ständigen Neukaufen sein. Aber Bedazzling funktioniert nur dann wirklich nachhaltig, wenn wir Dinge verzieren, die wir auch behalten. Eine alte Handyhülle, eine Vase vom Flohmarkt oder eine Tasche, die schon seit Jahren im Schrank liegt? Go for it.

Aber für einen Einwegbecher extra Plastiksteinchen zu kaufen, die danach gemeinsam mit dem Becher im Müll landen? Da hört der Whimsy-Spaß dann doch langsam auf.