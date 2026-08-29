Das ist Donald Trumps Schattenfrau

Natalie Harp ist dem US-Präsidenten treu ergeben. Ihr Verhältnis zu Donald Trump sorgt für immer heftigere Kritik – und dürfte nun sogar Melania berühren.

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“Sie sind alles, was für mich zählt...” Natalie Harps Nachricht an den US-Präsidenten

Sie sind alles, was für mich zählt. Sie sind mein Wächter und Beschützer in diesem Leben“, schreibt Natalie Harp und meint damit Donald Trump, "ihren" US-Präsidenten, dem sie seit nunmehr vier Jahren – man kann es so sagen – treu ergeben dient. Seit 2022 arbeitet die inzwischen 35-Jährige als Assistentin des US-Präsidenten – und sogar ihr eigener Bruder nennt ihre Beziehung zu ihrem Boss "sehr ungesund".

Natalie Harps Liebesbekundungen sorgen aktuell für Schlagzeilen in den USA. © EPA

US-Medien nennen sie Trumps "Schnuller"

In einem Interview mit CNN sprach dieser darüber, wie fasziniert Harp von Trump sei. Eine – wie immer mehr Kritiker finden – höchst fragliche Faszination, die nun auch schon Melania Trump (56) bitter aufzustoßen scheint. Medienberichten zufolge soll die Ehefrau des Präsidenten Natalie Harp dabei erwischt haben, wie sie Trump mitten in der Nacht Unterlagen in einen Raum brachte, der sonst nur der Familie vorbehalten ist. Und auch wenn Melania wohl vieles gewohnt ist, dürften sie die Gerüchte rund um Trumps "Schnuller" („binky“), wie TV-Journalistin Maggie Haberman Trumps Seelentrösterin öffentlich bezeichnet, nicht kalt lassen. Wohl auch deshalb spazierte Melania kürzlich medienwirksam und händchenhaltend mit ihrem Mann durch den Rosengarten des Weißen Hauses.

Melania zeigte sich demonstrativ händchenhaltend mit Donald Trump im Rosengarten. © APA/AFP/JIM WATSON

Harp sieht Trump als ihren Lebensretter

24 Stunden, 7 Tage die Woche soll Natalie Harp für den mächtigsten Mann der Welt im Einsatz sein. 2023 sorgten Bilder, die sie lange Strecken hinter Trumps Golfwagen laufend zeigen, für Aufsehen. Harp selbst sieht all das als Möglichkeit, ihrem "Lebensretter" etwas zurückzugeben. Denn die 35-Jährige leidet seit mehreren Jahren an Knochenkrebs – ein vom Präsidenten unterzeichnetes neues Gesetz, das experimentelle Behandlungen ermöglichte, habe sie vor dem Tod bewahrt, erläuterte sie bereits 2019, vor ihrer Karriere, bei Fox News ihre Dankbarkeit.

24 Stunden, 7 Tage die Woche für ihn da

Seit 2022 begleitet Natalie Harp den US-Präsidenten. © APA/AFP/MANDEL NGAN

“Sie wird mich niemals verlassen.” Donald Trump über seine Assistentin Natalie Harp

Eben dieser Auftritt begeisterte Donald Trump so sehr, dass er den TV-Sender kontaktierte, Harp persönlich traf und ihr schließlich den Job als seine Assistentin gab. Aus seiner Sicht zweifelsfrei die richtige Wahl – Gegenwind ist hier kaum zu erwarten. Jedenfalls noch.