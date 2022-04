Enthüllt: Hier hielt sich Putin-Geliebte wirklich auf

Der Kremlchef soll Geliebte Alina Kabajewa, gemeinsam mit den Kindern in der Schweiz versteckt haben.

Putins heimliche Geliebte (69) versteckte sich laut US-Medien in der Schweiz. Laut einer Recherche des «Wall Street Journals», habe die ehemalige Kunstturnerin in "einer Villa mit hohen Wänden und einem Helikopterlandeplatz am Genfersee" gewohnt. US-Beamte gaben an, dass sie Mitarbeiter Putins öfters mit Helikoptern an- und abreisen sahen.

Beziehung zur Athletin offenes Geheimnis

Schon seit 2008 halten sich die Gerüchte um eine Affäre zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin (69) und der früheren Sportlerin Alina Kabaeva (38) hartnäckig. Offiziell war Putin ein Mal verheiratet: 30 Jahre lang mit Ehefrau Ljudmila (64, 1983-2014). Zwei gemeinsame Kinder: Mariya (36) und Katerina (35).

Inzwischen soll es in Russland schon ein offenes Geheimnis sein, dass Putin auch mit Kabajewa verheiratet ist – die Turnerin soll sogar seine Zwillinge auf die Welt gebracht haben. Ein Kreml-Insider erzählte dem US-Portal „Page Six“: „Alina hat zwei kleine Jungs und Zwillingsmädchen mit Putin, die in der Schweiz geboren wurden.“