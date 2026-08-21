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Trump-Assistentin

Melania Trump reagiert auf Fremdgeh-Gerüchte

Eine Frau spricht im Rosengarten des Weißen Hauses an einem Rednerpult mit US-Emblem.
© EPA
First Lady über Abwesenheit: "Habe gehört, ihr habt mich vermisst
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Nach Spekulationen über ihre längere Abwesenheit hat sich US-Präsidentengattin Melania Trump am Donnerstag wieder in der Öffentlichkeit gezeigt: "Ich habe gehört, ihr habt mich vermisst", scherzte die 56-Jährige bei einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington. "Hier bin ich."

Melania Trump und Donald Trump gehen Hand in Hand im Rosengarten vor US-Flaggen.
© EPA

Die Präsidentengattin war zuvor seit dem WM-Finale am 19. Juli nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Bei ihrem ersten Auftritt seit einem Monat lief sie mit ihrem Mann Donald Trump demonstrativ händehaltend zum Podium. Der Präsident saß danach bei ihrer Rede im Publikum. Bei der Veranstaltung ging es unter anderem um Bildungsstipendien und um ein geplantes Autorennen durch Washington.

Ein Mann mit roter Mütze und eine Frau steigen aus einem Hubschrauber mit Reflexionen am Rumpf.
Trump-Assistentin © APA/AFP/MANDEL NGAN

Der Auftritt von Melania Trump erfolgte inmitten von Spekulationen über ihre lange Abwesenheit - und über eine enge persönliche Assistentin des Präsidenten, Natalie Harp. Die 35-Jährige war zuletzt fast ständig an der Seite von Donald Trump zu sehen. Sie gehörte auch zu den wenigen Menschen, die mit dem US-Präsidenten heimlich das Flugzeug wechselten, kurz bevor die Präsidentenmaschine Air Force One im Juli vom Nato-Gipfel in Ankara zurückfliegen sollte. Bei der Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses am Donnerstag war Harp offenbar nicht anwesend.

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