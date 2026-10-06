DIESE Symptome sind typisch für "American Covid"

XFG, auch "Stratus" genannt, ist inzwischen auch in Europa weit verbreitet. In England steigen gleichzeitig die Corona-Zahlen – besonders ein Symptom fällt bei der Variante auf.

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Corona ist wieder stärker Thema: Die Omikron-Variante XFG hat sich international ausgebreitet und ist mittlerweile auch in Europa weit verbreitet. In England ziehen die Corona-Zahlen derzeit ebenfalls wieder an. Die Variante wird von der EU-Gesundheitsbehörde ECDC als "Variante unter Beobachtung" geführt.

Diese Symptome können auftreten

Wer sich mit XFG infiziert, kann zunächst Beschwerden bekommen, die kaum von einer normalen Erkältung zu unterscheiden sind. Dazu gehören vor allem Halsschmerzen, Husten und Müdigkeit.

Möglich sind außerdem Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen sowie eine verstopfte Nase. Auffällig ist auch Heiserkeit, die bei XFG häufiger beschrieben wird.

Corona, Grippe oder Erkältung?

© Getty Images

Anhand der Symptome allein lässt sich meist nicht sicher sagen, welcher Erreger hinter den Beschwerden steckt. Ein Corona-Schnelltest kann einen Hinweis geben. Ein negatives Ergebnis schließt eine Infektion allerdings nicht zuverlässig aus.

Halten die Beschwerden an, kann ein weiterer Test sinnvoll sein. Der bei früheren Corona-Varianten häufige Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn tritt inzwischen deutlich seltener auf.

XFG ist keine völlig neue Corona-Art

XFG gehört zur Omikron-Familie und entstand aus den Linien LF.7 und LP.8.1.2. Die Variante wurde bereits im Jänner 2025 erstmals entdeckt.

Der Name "American Covid" ist hingegen keine offizielle Bezeichnung. Der Begriff wird vor allem in Medien verwendet und bezieht sich auf die Verbreitung der Variante in den USA. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass XFG dort entstanden ist.

Corona-Zahlen in England steigen

In England ist zuletzt wieder mehr Corona-Aktivität zu beobachten. Nach den jüngsten September-Daten stieg der Anteil positiver Covid-19-Tests in Krankenhäusern von 5,9 auf 7,0 Prozent.

Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit Covid-19 nahm deutlich zu. In London wurden sogar 79 Prozent mehr Covid-bedingte Krankenhausaufnahmen registriert. Bei mehr als der Hälfte der positiven Tests wurde eine XFG-Variante nachgewiesen.

Insgesamt befindet sich die Corona-Aktivität in Großbritannien allerdings weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Ist XFG gefährlicher?

Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass XFG schwerere Krankheitsverläufe verursacht als andere derzeit verbreitete Corona-Varianten.

Ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe besteht weiterhin vor allem für ältere Menschen, Personen mit bestimmten Vorerkrankungen und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.

Für Österreich bedeutet die Verbreitung der Variante daher vor allem: XFG ist bereits in Europa angekommen – derzeit gibt es aber keinen Hinweis darauf, dass sie grundsätzlich gefährlicher ist als andere zirkulierende Varianten.