Schockmoment mitten am Vormittag im New Yorker Stadtteil Queens: Eine 73-jährige Frau ist am Freitag (20. November 2026) an der U-Bahn-Station Astoria Boulevard von einem Unbekannten unvermittelt von hinten ins Gleisbett gestoßen worden.

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Wie US-Medien unter Berufung auf Polizeiangaben und Angehörige berichten, ereignete sich die Tat gegen 10 Uhr Ortszeit kurz nach dem morgendlichen Berufsverkehr.

Die 73-Jährige befand sich laut ihrer Familie gerade auf dem Weg zu einem Zahnarzttermin und wartete auf dem Bahnsteig der Linien N und W in Fahrtrichtung Manhattan.

Vorfall auf dem Weg zum Zahnarzt

Plötzlich näherte sich ihr ein fremder Mann von hinten und stieß sie ohne ersichtlichen Grund über die Bahnsteigkante auf die Schienen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler kannten sich Täter und Opfer nicht; ob der Mann vor der Attacke etwas sagte, ist noch unklar.

Mutige Helfer verhindern Schlimmeres

Während die Seniorin im Gleisbett lag, zögerten umstehende Fahrgäste keine Sekunde. Nach Angaben der Enkelin eilten unter anderem vier Männer sofort zur Hilfe und zogen die Frau gemeinsam zurück auf den Bahnsteig, noch bevor der nächste Zug in die Station einfuhr. Rettungskräfte brachten die 73-Jährige anschließend in das nahegelegene Mount Sinai Queens Hospital.

Sie erlitt bei dem Sturz Prellungen und Schmerzen am Kopf, am Bein sowie am rechten Knie, befindet sich laut Polizei jedoch in einem stabilen Zustand und auf dem Weg der Besserung.

Polizei fahndet nach etwa 30-jährigem Täter

Unmittelbar nach dem Stoß stieg der Angreifer in einen einfahrenden Zug der Linie N Richtung Manhattan und flüchtete. Die New Yorker Polizei (NYPD) hat eine großangelegte Fahndung eingeleitet und wertet Überwachungskameras im Umfeld der Station aus.