Ein israelischer Raketenangriff hat in Gaza-Stadt ein Fahrzeug getroffen, das offenbar Mahlzeiten für Vertriebene geladen hatte.

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Eine mutmaßliche Hilfsfahrt am Samstag endete in einer Tragödie: Bei einem israelischen Angriff auf ein Fahrzeug wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sowie von Augenzeugen mehrere Menschen getötet.

"Essen und Getränke für Kinder"

Vor Ort bot sich nach dem Einschlag ein Bild der Zerstörung, berichteten Augenzeugen. Ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters, der die Stelel aufsuchte, berichtete von verpackten Lebensmitteln im Inneren des getroffenen Wagens. Zudem lagen dort Dokumente mit dem Logo der US-amerikanischen Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK).

Ein Anrainer namens Abu Sein Al-Daja, der den Vorfall miterlebte, schilderte die Lage gegenüber Reportern: Das Fahrzeug habe gerade anhalten wollen, um Essen und Getränke an wartende Kinder zu verteilen, als es von einer Rakete getroffen wurde.

Das Wrack des Autos in Gaza City. © IMAGO/Anadolu Agency

Israels Armee spricht von Einsatz gegen Kämpfer

Auf Anfrage zu dem getroffenen Wagen reagierte das israelische Militär zunächst ausweichend. Die Streitkräfte erklärten lediglich allgemein, man habe in dem betreffenden Gebiet mehrere militante Kämpfer angegriffen. Warum ein Fahrzeug mit humanitären Gütern ins Visier geriet, blieb vorerst unbeantwortet.

Auch vonseiten der Hilfsorganisation World Central Kitchen lag am Samstagnachmittag noch keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall vor.

Brisante Vorgeschichte

Sollte sich bestätigen, dass es sich erneut um ein Fahrzeug von World Central Kitchen handelt, könnte der Vorfall international für scharfe Reaktionen sorgen.

Bereits im Jahr 2024 hatte die israelische Armee bei einem Angriff sieben Mitarbeitende von WCK getötet, darunter Staatsbürger aus Australien, Großbritannien und Polen. Damals räumte das Militär schwerwiegende Fehler und Verstöße gegen eigene Vorschriften ein. Für zusätzliche Empörung hatte erst 2026 die Entscheidung der israelischen Justiz gesorgt, den Fall ohne strafrechtliche Ermittlungen gegen die Verantwortlichen zu schließen, da es dafür keine Grundlage gebe.