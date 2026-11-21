Nach mehr als neun Jahren Haft hat der ehemalige italienische Schiffskapitän Francesco Schettino das römische Gefängnis Rebibbia verlassen, in dem er seit Mai 2017 inhaftiert gewesen war.

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Der Ex-Kapitän des Kreuzfahrtschiffes "Costa Concordia" war wegen des Schiffsunglücks vom 13. Jänner 2012 vor der Insel Giglio, bei dem 32 Menschen ums Leben kamen, rechtskräftig zu 16 Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden.

Jetzt wurde ihm die Entlassung aus dem Gefängnis gewährt. Er muss nun gemeinnützige Arbeit leisten. Die Entscheidung des römischen Strafvollstreckungsgerichts fiel nach einer gründlichen Prüfung seiner Resozialisierungsbemühungen und seines Verhaltens während der Haft, wie Medien berichteten.

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Schettinos Anwältin zufrieden

"Die Freude ist groß", erklärte Schettinos Anwältin Francesca Carnicelli aus Grosseto gegenüber der Zeitung "Quotidiano Nazionale". Ihrer Ansicht nach seien sämtliche Voraussetzungen für die Gewährung dieser alternativen Strafvollzugsmaßnahme erfüllt gewesen. Die Anwältin betonte, die Einschätzung der Gefängnisbediensteten sei "äußerst positiv" ausgefallen. Dabei seien Schettinos tatsächliche Bereitschaft zur Teilnahme am Resozialisierungsprogramm und die positiven Entwicklungen während seiner Haft anerkannt worden.

Der 64-jährige Süditaliener war 2023 mit seiner Forderung einer Neuauflage seines Prozesses gescheitert. Der Oberste Gerichtshof lehnte einen entsprechenden Antrag ab. Der Kapitän war nicht nur wegen des missglückten Manövers in die Kritik geraten, sondern auch, weil er das Schiff verließ, als noch die Evakuierung lief.

Das Kreuzfahrtschiff "Costa Concordia" hatte am 13. Jänner 2012 vor der Insel Giglio einen Felsen gerammt und war gekentert. 32 der mehr als 4.200 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Alle 77 Österreicherinnen und Österreicher auf der "Costa Concordia" - unter ihnen der damalige Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden - überlebten das Unglück.