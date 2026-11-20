Ein heftiger Sturm hat am Freitag in Tupanciretã im Süden Brasiliens nach Behördenangaben die Dächer von rund 5.000 Wohnhäusern abgedeckt.

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Außerdem seien drei Menschen tot aufgefunden worden, teilte die Regierung des Bundesstaats Rio Grande do Sul mit. Derzeit werde geprüft, ob ihr Tod mit dem Unwetter in Verbindung steht.

© APA/AFP/Rio Grande do Sul Civil

In der Stadt mit 20.000 Einwohnern seien Wasser- und Stromversorgung ausgefallen, berichtete Bürgermeister Gustavo Herter in einem Video, das von lokalen Medien verbreitet wurde. "Die Stadt wurde verwüstet", fügte er hinzu. Das Krankenhaus sei durch umgestürzte Bäume blockiert. "Es war wie in einem Film."

Der Sturm war nach Angaben des Wetterdienstes mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 114 Stundenkilometern über die Gemeinde hinweggefegt. 100 Bäume wurden laut Regionalregierung umgeknickt. Betroffen war außerdem ein Krankenhaus, aus dem elf Patienten in andere Kliniken verlegt werden mussten.

Rettungskräfte seien vor Ort, um nach Überlebenden und möglichen Opfern zu suchen. "Wir wissen, dass in der Gemeinde eine Feier stattfand, bei der das Dach des Gebäudes eingestürzt ist", sagte der Koordinator des Zivilschutzes, Luciano Boeira.