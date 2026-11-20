US-Präsident Donald Trump will US-Unternehmen den Bau von Rechenzentren im Ausland verbieten und droht bei Zuwiderhandlung mit hohen Abgaben.

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"Wir werden unseren Unternehmen nicht erlauben, Rechenzentren außerhalb unseres Landes zu bauen", sagte Trump am Freitag in einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Wer dennoch im Ausland baue, müsse mit einer "enormen Steuer" rechnen, kündigte der Präsident an. Derzeit baut etwa Google ein Rechenzentrum in Kronstorf in Oberösterreich.

Er äußerte sich nach seiner Rückkehr von einer Asien-Reise zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Der rasante Ausbau von Datenzentren weltweit ist wegen des Bedenken über den Energie- und Wasserverbrauch zu einem Politikum geworden. Auch das Rechenzentrum in Kronstorf ist umstritten. US-Techfirmen bauen derzeit weltweit zahlreiche Rechenzentren.