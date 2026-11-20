Der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic beschert der Belegschaft riesige Gewinne. Durch ihre Aktienoptionen steigen Tausende Angestellte des Claude-Entwicklers jetzt in den Club der Millionäre auf.

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Der Start an der Technologiebörse Nasdaq ging am Donnerstag, 19. November 2026 über die Bühne. Der Ausgabepreis für eine Aktie von Anthropic lag zu Beginn bei 83 US-Dollar. Bis zum Handelsende kletterte der Kurs auf 97,17 Dollar, was einem Plus von rund 17 Prozent entspricht. Die gesamte Bewertung des Unternehmens erreichte damit einen Wert von etwa 1,76 Billionen Dollar. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet dieser Kurssprung einen massiven finanziellen Erfolg.

Hunderte besitzen dreistellige Millionenbeträge

Wie hoch die Gewinne für die Belegschaft tatsächlich ausfallen könnten, zeigen aktuelle Schätzungen von Finanzdienstleistern. Das Forschungsunternehmen Sacra geht davon aus, dass rund 2.800 aktive und ehemalige Beschäftigte über unverfallbare Aktienanteile im Wert von mindestens einer Million Dollar verfügen. Noch deutlicher fallen die Zahlen der Handelsplattform Hill aus. Ihren Berechnungen zufolge besitzen 598 Angestellte – die Gründer bereits herausgerechnet – Aktienpakete von mindestens 100 Millionen Dollar. Diese Schätzungen basieren auf öffentlich zugänglichen Daten und lassen sich nicht für jede einzelne Person genau prüfen.

Auch Assistenzen profitieren massiv

Das Besondere an der Vergütung bei Anthropic ist die breite Verteilung der Anteile. Nicht nur hoch bezahlte Entwicklerinnen, Entwickler oder Führungskräfte wurden beteiligt. Das Unternehmen setzte Aktienoptionen ganz gezielt ein, um Personal zu gewinnen. Dadurch profitierte auch die Belegschaft aus Verwaltungs- und Einstiegspositionen vom großen Wertzuwachs. Ein Blick in die Börsenunterlagen verdeutlicht das Ausmaß: Wer seine Optionen bis Ende 2023 erhielt, zahlte im Schnitt nur 52 Cent pro Aktie als Ausübungspreis. Verglichen mit dem Ausgabepreis von 83 Dollar ergibt sich daraus ein gewaltiger Sprung. Seit der Gründung im Jahr 2021 wuchs das Team von rund 940 Personen Ende 2024 auf etwa 5.300 Beschäftigte bis Ende September 2026 an.

Verkaufsbeschränkungen bremsen schnelle Auszahlungen

Trotz der enormen Summen auf dem Papier können die Angestellten nicht sofort über ihr gesamtes Geld verfügen. Für alle Beschäftigten außerhalb des Gründerkreises greifen strenge Verkaufsbeschränkungen. Am ersten Handelstag durften maximal zehn Prozent der eigenen Anteile veräußert werden. Weitere 35 Prozent sollen erst freigegeben werden, sobald die Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2026 vorliegen. Laut den offiziellen Börsenunterlagen beliefen sich die nicht realisierten Buchgewinne aller Optionsinhaber zum 30. September auf insgesamt 119 Milliarden Dollar, wovon rund 73 Milliarden Dollar auf unverfallbare Optionen entfielen. Wie viel am Ende tatsächlich als frei verfügbares Vermögen auf den Konten landet, hängt jedoch von unterschiedlichen Anteilsgrößen, Ausübungsbedingungen, Steuern und den laufenden Sperrfristen ab.