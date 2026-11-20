Der Jahreswechsel steht bevor und Millionen Beschäftigte in Österreich fragen sich: Wie viel Geld bleibt ab Jänner 2027 nach allen Abzügen tatsächlich auf dem Konto übrig?

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Zum Start ins neue Kalenderjahr werden zahlreiche Parameter bei Lohn- und Gehaltsabrechnungen neu justiert. Angepasste Steuerwerte, frische Kollektivvertragsabschlüsse in diversen Branchen sowie geänderte Sozialversicherungsbemessungsgrundlagen treten mit dem Jahreswechsel in Kraft. Erst die Abrechnung für den Jänner zeigt dann schwarz auf weiß, ob am Monatsende ein Plus oder ein Minus herausschaut.

Jede Differenz fällt ins Gewicht

Nach Jahren mit spürbaren Preissteigerungen bei Energie, Lebensmitteln und Mieten achten heimische Haushalte viel genauer auf den Unterschied zwischen brutto und netto. Wie stark die Veränderungen ausfallen, hängt maßgeblich von Faktoren wie dem Familienbonus, der Pendlerpauschale, dem Teilzeitausmaß oder der generellen Einkommenshöhe ab. Vor allem bei niedrigeren Gehältern macht jeder einzelne Euro pro Monat einen großen Unterschied.

Höhere Abzüge für viele Gutverdiener

Für Menschen mit höheren Einkommen steigen die Sozialversicherungsbeiträge ab Freitag, 1. Jänner 2027, merklich an. Verantwortlich dafür ist die jährliche Anpassung der sogenannten Höchstbeitragsgrundlage. Diese orientiert sich an der voraussichtlichen Aufwertungszahl von 1,046 – zusätzlich greift im kommenden Jahr eine außerordentliche Anhebung um 150 Euro.

Konkret bedeutet das: Die monatliche Obergrenze für die Sozialversicherung klettert von aktuell 6.930 Euro auf dann 7.410 Euro brutto. Auf das ganze Jahr gerechnet steigt der Wert von 97.020 auf 103.740 Euro. Auch bei Sonderzahlungen wie dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld geht es nach oben – hier wandert die Grenze von 13.860 auf 14.820 Euro. Wer brutto über diesen bisherigen Marken verdient, muss künftig von einem größeren Gehaltsteil Abgaben für Pensions-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung zahlen.

Dezember und Jänner genau vergleichen

Es zahlt sich aus, die letzte Abrechnung aus dem Jahr 2026 direkt neben den ersten Lohnzettel vom Jänner 2027 zu legen. Durch diesen direkten Abgleich fällt schnell auf, an welchen Stellen Beiträge neu berechnet wurden oder wo steuerliche Entlastungen wirken. Zudem lassen sich auf diese Weise vergessene Freibeträge oder mögliche Fehler bei der Abrechnung rasch aufdecken. Spätestens mit Ende Jänner haben sowohl Beschäftigte als auch Pensionisten Klarheit darüber, mit welchem Budget sie im Jahr 2027 planen können.