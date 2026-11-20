Trotz gestoppter Investitionen und fehlender Werbung verzeichnet der Salzburger Getränkeriese in Russland ein massives Plus.

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Der österreichische Energydrink-Konzern Red Bull hat seine nominellen Erlöse in Russland seit Beginn des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 rund verdoppelt.

Wie das Wirtschaftsmagazin "Trend" berichtet, stieg der Umsatz der 100-prozentigen Tochtergesellschaft "OOO Red Bull (Rus)" zuletzt auf über 17 Milliarden Rubel – umgerechnet rund 185 Millionen Euro im Jahr 2025. Die Zahlen stammen vom russischen Firmendatenanbieter "RBC". Demnach erzielte das Russland-Geschäft im selben Jahr einen Gewinn von 464 Millionen Rubel (etwa fünf Millionen Euro).

Dietrich Mateschitz' Sohn Mark Mateschitz hält 49 Prozent der Anteile und agiert im Hintergrund als strategischer Anteilseigner. Die weiteren 51 Prozent liegen bei der thailändischen Gründerfamilie Yoovidhya. © GEPA pictures/ Matthias Trinkl

Kein Marketing, aber steigende Preise

Besonders bemerkenswert ist das Wachstum vor dem Hintergrund der offiziellen Konzernstrategie: Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 stellte Red Bull sämtliche Marketingaktivitäten im Land ein und stoppte alle neuen Investitionen. Zudem betreibt der Konzern keine eigenen Produktionsstätten in Russland.

Ein Teil des nominellen Umsatzsprungs lässt sich allerdings durch die allgemeine Teuerung erklären: Die Jahresinflation in Russland bewegte sich zwischen 2023 und 2025 auf einem hohen Niveau von sechs bis acht Prozent.

Red Bull schweigt zu den Ländermärkten

Auf Anfrage des "Trend" wollte der Konzern aus Fuschl am See die aktuellen Entwicklungen nicht kommentieren. Man gebe zu Geschäftszahlen und Marktentwicklungen in einzelnen Ländern "grundsätzlich keine Auskunft", hieß es aus der Konzernzentrale.

So groß die Summe von 185 Millionen Euro auf den ersten Blick wirkt – für die Gesamtbilanz von Red Bull spielt der russische Markt nur eine untergeordnete Rolle. Global betrachtet steigerte der Getränkekonzern seinen Umsatz im Jahr 2025 um neun Prozent auf insgesamt 12,2 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn kletterte gleichzeitig um fünf Prozent auf 1,9 Milliarden Euro.